قوات الاحتلال تقتحم بلدات الضفة والفلسطينيون يردون

واثر ذلك، اندلعت مواجهات متفرقة مع جيش الاحتلال خلال عمليات الاقتحام استخدم فيها وابلاً من الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق.

ورد الفلسطينيون بإشعال الإطارات المطاطية، فيما تبنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس مسؤولية تنفيذ مجاهديها عمليات إطلاق نار متزامنة ضد أهداف إسرائيلية في محيط محافظة جنين.

واكدت الكتيبة، أن عمليتها تأتي ضمن عمليات ثأر الحرائر، للرد على اعتداء الاحتلال ضد النساء في الخليل والقدس المحتلة.

وتشهد عدة مناطق في الضفة أيام الجمعة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة للاستيطان، والتي تنتهي غالبا بمواجهات مع قوات الاحتلال التي تستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريق المتظاهرين.

