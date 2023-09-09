هدوء حذر يسود مخيم عين الحلوة بلبنان + فيديو

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في لبنان ان الهدوء يأتي بعد ساعة من الهجوم المباغت الذي نفذته جماعتي جند الشام والشباب المسلم المتطرفة ضد مراكز لحركة فتح وقوات الامن الفلسطيني.

وأكد مراسل العالم سقوط قتيل وسبعة جرحی في هذه المواجهات موضحاً ان القتيل هو شقيق هيثم الشعبي قائد مجموعة جند الشام ومن بين الجرحی بلال بدر وهو أحد كوادر الجماعات المتطرفة داخل مخيم عين الحلوة.

وقال مراسل العالم إن الاشتباكات العنيفة بالأسلحة الرشاشة والقذائف، تتركز في حي حطين بالمخيم.

وتجددت هذه الاشتباكات بعد جهود حثيثة انتهت الی اتفاق لوقف اطلاق النار، كما أكد رئيس تجمع علماء المقاومة ماهر حمود ان بعض المرتبطين بالموساد الاسرائيلي هم الذين يقومون بتوتير الامن لحرف البوصلة عما يجري اليوم في فلسطين.