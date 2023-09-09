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رئيسي: التغيير الجيوسياسي والحدود الإقليمية خط أحمر بالنسبة لنا

رئيسي: التغيير الجيوسياسي والحدود الإقليمية خط أحمر بالنسبة لنا
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٢ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي، اليوم السبت، أن التغيير الجيوسياسي والحدود الإقليمية خط أحمر بالنسبة لإيران.

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن محمد جمشيدي النائب السياسي لمكتب رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أعلن في تغريدة على منصة "اكس"، عن اتصال هاتفي بين الرئيس الإيراني ورئيس وزراء أرمينيا.

وقال جمشيدي، رد الدكتور رئيسي على حديث باشينيان في الاتصال الهاتفي حول الوضع الميداني في القوقاز: 1- أي تغيير جيوسياسي وحدود المنطقة هو خط أحمر بالنسبة لنا. 2- باستثناء صيغة 3+3، التعاون مع أي أجنبي وإجراء المناورات معه والزيارات المشبوهة لا تؤدي إلا إلى تعقيد الوضع 3. إيران مستعدة لتقديم أي مساعدة للجانبين لحل القضية.

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