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فيديو مؤثر.. أم مغربية تفقد جميع افراد أسرتها في زلزال المغرب

السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سيدة مغربية تبكي بعد فقدان زوجها وأبنائها الأربعة في زلزال مدمر ضرب مدينة مراكش.

العالم- المغرب

الأم المغربية ظهرت في مقابلة مع قناة مغربية وهي تتحدث بمرارة عن فقدانها خمسة أفراد من أسرتها خلال الزلزال المدمر الذي شهدته المغرب مساء أمس الجمعة، وأسفر عن سقوط المئات.

وتحدثت السيدة المغربية عن فقدان زوجها وأربعة من أبنائها وبناتها خلال الزلزال، وقالت إنها فقدت كل ما تملك وأعز ما لديها وبقيت وحدها بعدما توفي جميع أفراد عائلتها.

وكانت دولة المغرب قد تعرضت لزلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر بإقليم الحوز، وسط البلاد، في الساعة 11:00 من ليل الجمعة بتوقيت المغرب، وتسبب في سقوط 1037 قتيلاً على الأقل، وفقاً لوزارة الداخلية المغربية.

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