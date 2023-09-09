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رئيسي يقدم شكره للعراق على حسن ضيافة زوار الأربعين

رئيسي يقدم شكره للعراق على حسن ضيافة زوار الأربعين
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:١١ بتوقيت غرينتش

أعربت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم السبت، عن شكرها للعراق لما قدمه من رعاية وضيافة للزوّار المشاركين في استذكار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).

العالم - ايران

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي ، ان "السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وفي مستهل الاتصال، عبر الرئيس الايراني عن الشكر للعراق شعباً وحكومةً؛ لما قدموه من رعاية وضيافة للزوّار المشاركين في استذكار أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)، مثمناً الجهود المتميزة المبذولة على كل المستويات، وعدّها دليلاً مضافاً على استقرار العراق، وسيره نحو التنمية الوطنية، وما تمثله من رسالة محبّة وسلام من العراق إلى كل أنحاء العالم".

من جانبه، أكد السوداني أنّ "ضيافة زائري الأربعينية ورعايتهم صورة يؤكد من خلالها العراقيون، بشكل سنوي، تمسكهم بالفضائل والقيم السامية التي جاء بها أهل بيت النبوة (عليهم السلام)".
وشهد الاتصال، بحسب البيان، التطرق إلى "أهمية العلاقات الثنائية، وما تمثله من إسهام في استقرار المنطقة، والروابط الثقافية والدينية بين البلدين وقدرة العراق على التقريب وتعزيز التفاهم بين بلدان المنطقة".

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