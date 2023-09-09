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العميد فرحي: نجاح مشروع ياسين ساهم في تسريع تسليم طائرة "ياك-130" إلى إيران

العميد فرحي: نجاح مشروع ياسين ساهم في تسريع تسليم طائرة
السبت ٠٩ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٣٢ بتوقيت غرينتش

قال نائب وزير الدفاع، خلال تفقده مراحل اختبار طائرة ياسين النفاثة التدريبية المتقدمة، إن ياسين طائرة تدريب متقدمة تمثل خطوة مهمة وجوهرية في صناعة الطيران للبلاد، وتم اتخاذ كافة الترتيبات التي يحتاجها طيارو البلاد فيها".

العالم - ايران

وأعرب العميد مهدي فرحي نائب وزير الدفاع صباح اليوم السبت خلال تفقده لمرحلة اختبار طائرة التدريب المتقدمة ياسين في منظمة الصناعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع عن امتنانه وشكره للأشخاص المشاركين في هذا المشروع المهم والوطني وقال: ياسين طائرة تدريب متقدمة وهي خطوة مهمة وضرورية في صناعة الطيران للبلاد.

وأوضح نائب وزير الدفاع أن النسخة الأولى من ياسين تم تصنيعها في عام 2019 وبعد ذلك في مارس من العام الماضي تم الكشف عن نموذجها الأولي القياسي، مضيفاً: كما ذكرنا من قبل فإن أول طائرة ياسين لها طيرانها الخاص وتصميمها الديناميكي الهوائي وهندستها الهيكلية حققت تكنولوجيا التصنيع، وتم تطوير الطائرة الثانية واكمالها بأبعاد تخصصية وتكتيكية مقارنة بالطراز السابق، حيث تجتاز اليوم مراحلها التجريبية بنجاح واحدة تلو الأخرى.

وأشار إلى وصول طائرة ياك 130 إلى إيران، وقال: إن التقدم في مجال الطيران في الجمهورية الإسلامية الإيرانية لعب دورا مهما في وصول هذه الطائرات إلى البلاد، لأن المعرفة والتكنولوجيا الخاصة بصنع طائرات تدريب الطيارين المتقدمة قد جرى توطينها بالبلاد د، وفي الواقع، فإن تسليم هذه الطائرات له علاقة مباشرة بمستوى التطورات في صناعة الطيران في جمهورية إيران الإسلامية.

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