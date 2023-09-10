تفاعل مواقع التواصل مع زلزال المغرب

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وأدى الزلزال إلى مقتل العشرات وتدمير عدد من المباني ودفع سكان المدن الكبرى للفرار من منازلهم في حالة من الذعر، حيث انهارت بعض المنازل في المدينة القديمة المزدحمة في مراكش ويعمل الناس جاهدين لرفع الأنقاض بينما ينتظرون وصول المعدات الثقيلة.

في مجال اخر، قال الرئيس الأسبق لجهاز الموساد، تامير باردو، إن "إسرائيل" تطبق نظام الفصل العنصري بالضفة الغربية المحتلة، في تصريحات اعتبرتها وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية، نادرة على لسان مسؤول إسرائيلي أمني سابق كان يشغل موقعاً رفيعاً وحساساً جداً. والمسؤول السابق في جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلي، ينضم إلى قائمة متزايدة من المسؤولين الأمنيين الإسرائيليين المتقاعدين الذين يؤكدون ممارسة سلطات الاحتلال نظام الفصل العنصري بحق الفلسطينيين.

فيما حمّل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليهود مسؤولية التسبب بالمحرقة النازية لهم في ألمانيا، معتبراً أن ذلك لم يكن بفعل معاداة السامية، بل بفعل السلوك الاجتماعي لليهود، كمنح القروض المالية او الربا.. وكان الرئيس الفلسطيني قد وصف "إسرائيل"، في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بأنها "مشروع استعماري" لا صلة له باليهود، بل العكس اليهود كانوا مجرد أدوات استخدموا لتنفيذ المشروع.

في لبنان، وبعد اقل من شهر على وقف اطلاق النار عادت الاشتباكات الى مخيم عين الحلوة حيث اشتدت وتيرتها فجرا بعد خروقات ليلية تخللها رصاص قنص واطلاق رشقات رشاشة بين مقاتلين من حركة فتح، ومجموعات جند الشام المتطرفة وسط نزوح كثيف من داخل المخيم الى المساجد والابنية الاكثر امنا في محيط المخيم بمدينة صيدا في ظل مناشدة بوقف اطلاق النار وتصويب السلاح نحو المحتل الاسرائيلي داخل فلسطين المحتلة.

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