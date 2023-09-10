وزارة دفاع ايران تسعى لنقل معارفها وخبراتها لقطاعات أخرى

العالم - ايران

وأثناء توقيع وزارة الدفاع مذكرة تعاون مع بلدية طهران وفي إشارة إلى الاستراتيجيات الكبرى لحكومة رئيسي في مجال التعاون العلمي ،أعلن وزير الدفاع واسناد القوات المسلحة الإيرانية العميد" محمد رضا اشتياني" عن أن وزارة الدفاع تسعی إلی نقل معارفها وخبراتها إلى القطاعات الأخرى في البلاد تماشيا مع تنفيذ سياسات حكومة رئيسي من اجل الاستفادة من قدرات الشركات القائمة على المعرفة و الجامعات أكثر من أي مؤسسات أخرى.

وأشار وزير الدفاع إلى الزامية الجانبین التعاون في مجالات مختلفة مثل الهندسة الفنية والنقل بحسب بنود المذكرة التي توقع اليوم بین وزارة الدفاع وبلدية طهران.

وتابع وزير الدفاع موضحا بأن إنشاء الترامواي يمكن أن يقدم العديد من المزايا لسکان طهران بما في ذلك زيادة سرعة النقل وتقليل حركة المرور وتقليل تلوث الهواء لافتا إلی بذل الجهود ومواصلتها بإنجاز مشاريع أخری تهدف إلى تحسين جودة الحياة اليوميّة للناس في بلدية طهران.