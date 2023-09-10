150 عالما مسلما يشاركون في الدورة الـ5 من جائزة المصطفى (ص)

العالم - إيران

وستستضيف مدينة اصفهان وسط البلاد حفل الدورة الخامسة لمنح جائزة المصطفى (ص) للعلوم والتكنولوجيا في 2 أكتوبر 2023، تزامنا مع ذكرى ولادة الرسول (ص) والإمام الصادق (ع).

و لأول مرة، سیشارك في هذه الدورة علماء بارزين في مجال الذكاء الإصطناعي.

یذکر أن جائزة المصطفى (ص) للعلوم والتكنولوجيا التي تقام هذه السنة في دورتها الخامسة، تعد أكبر جائزة علمية في العالم الإسلامي وتمنح كل عامين للعالم والباحث الإسلامي المتفوق في مجالات العلوم وتكنولوجيا النانو، العلوم والتكنولوجيا الحيوية، تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وأفضل مشروع علمي لعالم مسلم .

ويعود الفضل في إطلاق الجائزة، إلي المستشارية العلمية والتكنولوجية في رئاسة الجمهورية في إيران الإسلامية، وذلك في العام 2012 حيث تم إقرارها في العام المذكور.

وتنشط هذه الجائزة الآن وبالتعاون مع اكثر من 200 منظمة ومؤسسة وجامعات دولية من كافة أنحاء العالم.