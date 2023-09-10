الصهاينة يعرون 5 حرائر فلسطينيات والبحرين تفتح لهم سفارة

العالم - نقطة تواصل

وملأت خارطة فلسطين واعلام فلسطين المنصات الرقمية في دول الخليج الفارسي وكان السبب قيام قوة اسرائيلية تضم جنوداً ومجندات بإجبار 5 فلسطينيات علی التعري الكامل خلال اقتحام منزلهن.

رفقة مجندات وكلاب هجومية وقيام مجندتين مقنعتين بإدخال 5 نساء الی غرفة الاطفال وإرغامهن علی خلع ملابسهن بالكامل أمام اطفالهن تحت تهديدهن بإطلاق الكلاب عليهن.

وكشف هذا الاسبوع ان النساء الفلسطينيات تعرضن في يوليو الماضي الی اهانة مؤلمة بسبب انتهاكات لاأخلاقية لحرمة بيوتهن من قبل المجندات الصهاينة استخدموا القمع مع الكلاب البوليسية.

لكن البحرين، ارض العلماء والمسلمين اختارت ان تقابل هذه الجريمة المروعة، فتح سفارة للعدو الصهيوني واستقبال سفيره بحفاوة واكرام.

لكن الشعب البحريني اعتبر الرابع من ايلول، يوم افتتاح هذه السفارة بأنه يوماً اسوداً في تاريخ البحرين وتأكيداً علی الموقف الشعبي الرافض للتطبيع الرسمي، دشن نشطاء في دول الخليج الفارسي عدداً من الهاشتاغات ضد التطبيع.

برنامج نقطة تواصل تطرق الی عدة هاشتاغات وتعليقات متداولة اخری في دول الخليج الفارسي خلال هذا الاسبوع يمكنكم التعرف عليها بمشاهدة الفيديو المرفق..