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مهاجرون يلتحقون بدائرة الاحتجاجات المعيشية في عدن

الأحد ١٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

شهدت مدينة عدن جنوب اليمن، الخاضعة لسيطرة قوى التحالف وفصائله احتجاجات ضد تردّي الاوضاع المعيشية.

العالم - المشهد اليمني

وتظاهر مهاجرون من أصل أفريقي في أحد الشوارع الرئيسية في عدن للتنديد بنقص الخدمات الأساسية مطالبين المنظمات الدولية بالتدخل وتسهيل إعادتهم إلى وطنهم.

يأتي ذلك، بالتوازي مع تصاعد منسوب الاحتجاجات الشعبية في شوارع عدن تنديداً بالأوضاع المعيشية والخدمية الخانقة التي تشهدها المحافظة.

وحمّل المهاجرون المسؤولين في المدينة بمن فيهم التحالف المسؤولية الكاملة عن تدهور أوضاعهم المعيشية وصعوبة تلبية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء نظراً لغلاء الأسعار، كما نددوا بأزمات الانفلات الأمني وانقطاع خدمة الكهرباء كلياً عن مناطق إيوائهم.

هذا ويعاني المهاجرون كسائر سكان عدن من غلاء الأسعار فضلاً عن الاعتداءات المتكررة عليهم في ظل تفكك المؤسسات الأمنية وانتشار مظاهر الجريمة المنظمة في المدينة.

  • ماهي دلالات هذه التظاهرات؟
  • وكيف يمكن قراءة احتجاجات المهاجرين؟
  • وماهو دور التحالف فيما يحصل في عدن والجنوب بشكل عام؟

هذه الاسئلة كانت أهم محاور النقاش في أحدث حلقة من برنامج المشهد اليمني.

واستضافت قناة العالم وكيل وزارة حقوق الانسان اليمنية علي تيسير والاعلامي اليمني محمد الزبيدي.

للمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو المرفق..

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