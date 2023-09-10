شيخ الأزهر يلتقي بسفير إيران لدى ألمانيا في برلين

العالم - مصر

و تباحث الطرفان حول اوضاع المسلمين اليوم وطرق سد الفجوة بين المسلمين و توحيد الصف ‏الإسلامي ووحدة المسلمين.

وقال الطيب: "إن حال المسلمين اليوم من فرقة وتشتت ‏يرجع إلى نزعات لا إسلامية حذر منها القرآن الكريم في قوله تعالى "ولا تنازعوا فتفشلوا"، وقد أدى هذا التنازع إلى تشقق الصف ‏الإسلامي وتفرق المسلمين وافتقارهم للرؤية الإسلامية والهدف ‏الإسلامي الموحد الذي نستطيع الرجوع والاحتكام إليه رغم الاختلاف. ‏

وأشار شيخ الأزهر إلى أن علماء الإسلام تحدثوا كثيرا عن أهمية ‏الوحدة الإسلامية، إلا أن القوى السياسية دائمًا ما تحرك الأمور عكس ‏ما ترتضيه لغة المنطق والعقل.

وأكد شيخ الأزهر أن أبرز التحديات العالمية المعاصرة تتمثل في ‏انتزاع القيم الدينية والأخلاقية بل والإنسانية من أي وجه للتقدم ‏العلمي، "حتى أصبحنا نعاني من أزمة حقيقية، وهي الاغتراب وإقصاء ‏الدين من حياة الإنسان"، مشددًا على أن الخروج من هذا المأزق لن ‏يكون إلا بتبني أصحاب القرارات العالمية العليا لإطار أخلاقي وإنساني ‏ملزم، وتغليب مصلحة الإنسانية على تلك المصالح الذاتية. ‏

من جانبه، أعرب السفير الإيراني لدى ألمانيا عن سعادته بلقاء شيخ ‏الأزهر، وتقدير بلاده لما يقوم به فضيلته من جهود للم شمل الأمة ‏الإسلامية، مشيرا إلى أن إيران تؤمن بقوة الأزهر وقدرته على توحيد ‏المسلمين وتوجيههم إلى الطريق الصحيح، والوقوف في وجه مَن ‏يحاولون نشر الصور النمطية المنحرفة والمغلوطة عن صحيح الدين ‏الإسلامي. ‏

كما أكد السفير الإيراني ترحيب بلاده بالحوار الإسلامي الإسلامي الذي ‏دعا إليه شيخ الأزهر في ملتقي البحرين للحوار، وتقديرهم ‏لمشروعات التقارب التي يتبناها فضيلته بين مختلف مدارس الفكر ‏الإسلامي، مؤكدًا أن الأزهر صوته مسموع في كل أركان العالم ‏الإسلامي ويتمتع بمصداقية مشهودة.‏