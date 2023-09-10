شاهد.. ماوراء كواليس تحركات المهاجرين الأفارقة في عدن

العالم - خاص بالعالم

وقال علي تيسير في حديث لبرنامج المشهد اليمني علی شاشة قناة العالم الاخبارية ان الأعداد الكبيرة من الافارقة المتواجدين في اليمن، وبالتحديد من قبيلتي الارومو والامهرة من اثيوبيا، تم الدفع بهم عمداً لإحداث حالات شغب في مدينة عدن وبالتحديد في مديرية الشيخ عثمان ودار ساعد والبساتين لإحداث نوع من الفتنة الداخلية بين ابناء المحافظات المحتلة، لتكون الولايات المتحدة الاميركية فجأة هي المنقذة للوضع الانساني المتداعي داخل هذه المحافظات، ولتقدم نفسها من خلال القيام ببعض الأعمال الخدمية.

وأشار الی قيام السفير الاميركي ستيفن فيجن بزيارة بعض المعسكرات وبعض المؤسسات الخدمية في اليمن خلال الشهر المنصرم، موضحاً انه يحاول ان يتقمص دور المنقذ.

وأكد تيسير ان هذه المحاولات الاميركية تأتي في ظل دور معروف لها بعرقلة جميع المفاوضات بين صنعاء وبين الرياض، موضحاً ان الدور المشبوه الاميركي يأتي من أجل استثمار الاوضاع السياسية والاجتماعية والامنية لتمرير خطط واشنطن.

ورفض تسمية تحركات الافارقة في عدن بالتململ من الاوضاع المعيشية، مبيناً ان هؤلاء الافارقة تم استدعاءهم بإيعاز اميركي سعودي اماراتي ليقوموا بأدوار ضد الامن الداخلي، ولهذا استخدموا كل انواع السلاح الابيض.