قائد الثورة الاسلامية يشكر العراقيين علی کرمهم خلال زيارة الاربعين

العالم - ايران

وقال آية الله السيد علي خامنئي، اليوم الاثنين:"أشکر الشعب العراقي علی حسن الاستقبال وکرم الضيافة في الاربعين، ليس مزحة ان يستقبلوا ويستضيفوا أکثر من 22 مليون زائر خلال أيام ويقدموا کل مالديهم".

وأضاف قائد الثورة الاسلامية:"اتقدم بالشکر الجزيل للإخوة والاخوات والمسؤولين العراقيين والحشد الشعبي، ممتن جداً لقوات الشرطة العراقية لکل ما قدموه؛ هذا أمر قيم للغاية".

وجاء خطاب الشکر هذا لدی استقبال قائد الثورة لإسلامية اليوم الإثنين، في حسينية الإمام الخميني (رض)، حشدا غفيرا من أهالي محافظتي "سيستان وبلوشستان" و"خراسان الجنوبية".