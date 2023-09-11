370 ألف طفل سوري مسجلون رسميا في مدارس حكومية تركية

العالم - خاص بالعالم

مع نزوح آلاف السوريين الى تركيا وامتداد أمد نزوحهم, ثمة قضايا تكشف الايام عنها حول فاتورة الغياب عن الوطن.

هذه مريم طفلة سورية هجرتها الحرب قسراً بعمر عامين، كبرت وترعرعت في تركيا، تجهز مريم حقيبة مدرستها استعداداً لبدء عامها الدراسي السابع.



أما الكتب فهي باللغة التركية فمريم تدرس في احد مدارس تركيا الحكومية, اتقنت مريم اللغة التركية لكنها لم تتقن لغتها العربية بذات القدر.

وقالت الطفلة مريم باقي طفلة سورية لاجئة في تركيا:لقد ولدت في سوريا ولقد جئنا الى تركيا في عام 2013 - 2014 ولدي اخ واخت كبيره واخي الصغير كان عمره اربعه اشهر وولد في تركيا والحمد لله ادرس الان في مدرسة تركية وانا من الاوائل وباللغة التركية من الاوائل فيها والحمد لله.. واما لغتي العربية ضعيفة، ولولا والدتي وجدي يعلماني لا اعرف اللغة العربية ولدي اصدقاء سوريين لا يعرفون اللغة العربية على الاطلاق، واقول في بالي انا سورية أصلية".

ستاند بريدج : حال مريم يشاركها به عشرات الآلاف من أقرانها والذين فقدوا لغتهم الأم بفعل الدراسة بلغة البلد التي لجؤوا اليها ، ورغم محاولات بعض الأهالي للحفاظ على تعليم اللغة العربية في المنزل او في مراكز خاصة الا أن هذه المحاولات تبقى ضعيفة.

وفق احصاءات الحكومة التركية فإن 730 ألف طفل سوري مسجلون رسميا في مدارس حكومية ، وبطببعة الحال فإن لغة الدراسة هي التركية ، وهو مايعني أن غالبية هؤلاء الاطفال فقدوا بالفعل لغتهم العربية قراءة وكتابة.

وقال د كمال بن جعفر أستاذ محاضر بقسم اللغة العربية - جامعة مرمرة:"من الاسباب التي تجعل الاطفال العرب يبتعدون عن لغتهم الام السبب الاول هو ابتعاد الجغرافيا عنهم، عن وطنهم، ومن الاسباب الاخرى ايضا انه عند انتقالهم الى البلاد الاجنبية يدرسون في مدارس، وهذه المدارس دولية تفرض عليهم لغة البلد كاللغة التركية او اللغة الانجليزية او الفرنسية وهذا عن الاسباب، وبالتالي فهم مضطرون للدراسة بلغة غير لغة الام وننصح العائلات العربية ان تحافظ على اللغة الام وتستعملها في الحياة اليومية، اضافه الى تشجيعهم على الكتابة بالحروف الهجائية باللغة العربية في البيت وفي كل مكان يكتب حروف وفقرات وكلام ونصوص".

وتشير تقارير المديرية العامة للتعليم التركية الى أن 35% من الاطفال السوريين في سن الدراسة اي نحو 393 الف طفل محرومون من التعليم في تركيا لأسباب متفرقة.

فقد الاأطفال السوريين اللاجئين في تركيا للغتهم العربية اذاً واحدة من أزمات عديدة تتكشف مع استمرار طول أمد الغياب عن بلادهم ، وكلما زاد الغياب تكشفت أزمات أكثر .

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