الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:٤٢ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو .. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٥ بتوقيت غرينتش

أفادت مصادر إعلامية في ليبيا بأن عدد ضحايا العاصفة "دانيال" التي ضربت مناطق ومدن عدة بشرق البلاد أمس الأحد، ارتفع إلى أكثر من 100 قتيل.

العالم _ افريقيا

وذكرت مصادر إعلامية في ليبيا أن مدير مركز البيضاء الطبي، رجح ارتفاع عدد ضحايا العاصفة لأكثر من 100 شخص نظرا لكثرة البلاغات عن المفقودين.

وقد أفاد مدير مستشفى تاكنس العام خالد عيسى، بأن 5 وفيات، بسبب الفيضانات التي سببتها العاصفة وصلت إلى المستشفى.

بدوره أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أن 7 ضحايا كحصيلة أولية وراء فيضانات عاصفة دانيال في مدينة سوسة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود لوكالة "فرانس برس" "قتل 150 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة".

وقال مهندسان يعملان في مجال النفط إن أربعة موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أُغلقت اعتبارا من السبت لمدة ثلاثة أيام.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قال أمس الأحد إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".

روابط ذات صلة

المبعوث الأممي في ليبيا يؤكد دعم القادة الليبيين في تشكيل حكومة موحدة

ليبيا..عقيلة صالح يؤكد على ضرورة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات

احتجاجات ضد التطبيع في ليبيا وضغوط اوروبية على تونس حول الهجرة

هنية يهاتف مفتي ليبيا ويشيد بالمواقف الرافضة للتطبيع

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

محادثات في طهران بين امير عبداللهيان وبافل طالباني

خلال لقائه السفير الإيراني.. بارزاني: لن نسمح بظهور أي تهديد أمني لإيران انطلاقا من أراضينا

شاهد بالفيديو .. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

الإمارات.. العثور على جثمان الطيار الثاني من طاقم الطائرة العمودية

"أكسيوس": الولايات المتحدة والبحرين ستوقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية

بالفيديو.. آخر تطورات آثار الزلزال المدمر في المغرب وعمليات الإغاثة