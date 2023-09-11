شاهد بالفيديو .. ارتفاع عدد ضحايا العاصفة دانيال في ليبيا

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وذكرت مصادر إعلامية في ليبيا أن مدير مركز البيضاء الطبي، رجح ارتفاع عدد ضحايا العاصفة لأكثر من 100 شخص نظرا لكثرة البلاغات عن المفقودين.

وقد أفاد مدير مستشفى تاكنس العام خالد عيسى، بأن 5 وفيات، بسبب الفيضانات التي سببتها العاصفة وصلت إلى المستشفى.

بدوره أعلن المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أن 7 ضحايا كحصيلة أولية وراء فيضانات عاصفة دانيال في مدينة سوسة.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد مسعود لوكالة "فرانس برس" "قتل 150 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والسيول التي خلفها إعصار دانيال في درنة ومناطق الجبل الأخضر وضواحي المرج، غير الأضرار المادية الضخمة التي أصابت الممتلكات العامة والخاصة".

وقال مهندسان يعملان في مجال النفط إن أربعة موانئ نفطية كبرى في ليبيا، هي رأس لانوف والزويتينة والبريقة والسدرة، أُغلقت اعتبارا من السبت لمدة ثلاثة أيام.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قال أمس الأحد إنه وجه كافة أجهزة الدولة "بالتعامل الفوري" مع الأضرار والسيول في المدن الشرقية.

من جهتها، قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا إنها تتابع عن كثب تطورات العاصفة، وستقدم "مساعدات إغاثة عاجلة لدعم جهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني".