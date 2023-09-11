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"أكسيوس":

الولايات المتحدة والبحرين ستوقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية

الولايات المتحدة والبحرين ستوقعان اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:١٤ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة ستوقع مع البحرين، اتفاقية أمنية واقتصادية استراتيجية، من شأنها رفع مستوى الالتزام الأمني الأمريكي تجاه المملكة.

العالم _ الأميرکيتان

وذكر الموقع الأمريكي نقلا عن مصادر أنه "من المتوقع أن يوقع ولي العهد البحريني رئيس الوزراء، سلمان بن حمد آل خليفة، الاتفاقية خلال زيارة لواشنطن هذا الأسبوع"، مبينا أنه "من المتوقع أيضا أن يلتقي بوزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جيك سوليفان".

وقالت المصادر إن "الاتفاقية الاستراتيجية الأمريكية البحرينية، قيد الإعداد منذ أكثر من عام، وتتضمن الالتزام بالتشاور وتقديم المساعدة إذا واجهت البحرين تهديدا أمنيا وشيكا"، مؤكدة أن الاتفاقية إنها ستكون ملزمة قانونا، وستتضمن التزاما أمنيا، وتحدد الخطوط العريضة للشراكة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والبحرين بالإضافة إلى التعاون حول التقنيات الموثوقة.

وأوضحت المصادر أنه مع ذلك، فإن الاتفاق لا يتضمن التزام المادة 5 على غرار حلف شمال الأطلسي، والذي كان يتطلب من الولايات المتحدة أن تتعامل مع أي هجوم على البحرين بمثابة هجوم على أمريكا، لافتة إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرادت استخدام الاتفاقية كإطار لاتفاقيات مماثلة مع دول أخرى في المنطقة.

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