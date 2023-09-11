الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٤:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الفصائل تدعو الشعب الفلسطيني إلى نصرة الأسرى

الفصائل تدعو الشعب الفلسطيني إلى نصرة الأسرى
الإثنين ١١ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

أكدت الفصائل الفلسطينية دعمها للخطوات النضالية للحركة الأسيرة ضد إجراءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، داعية الشعب الفلسطيني لتلبية نداء الأسرى للمشاركة في الفعاليات الجماهيرية تحت عنوان (وحدة الأحرار.. عنوان الانتصار) غدا الثلاثاء.

العالم - فلسطين

وقالت الفصائل إن المشاركة في الفعاليات الجماهيرية تأتي للتأكيد على عدم خذلان الأسرى وعدم السماح للاحتلال الإسرائيلي للسماح بالاستفراد بهم، وأن قضيتهم ستبقى على رأس الأولويات لدى شعبنا ومقاومته التي لن تخذلهم أبدا.

وستكون الفعالية مساء غد الثلاثاء الساعة 9 مساء بكل الأراضي الفلسطينية.

وحسب ما أعلن نادي الأسي الفلسطيني أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال يبلغ نحو 5200 أسير، من بينهم (36) أسيرة، ونحو (170) طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (1264)، بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات وهن: (رغد الفني، سماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال).

روابط ذات صلة

حماس و"الجهاد" تعزيان المغرب في ضحايا الزلزال

تظاهرة في جامعة هارفارد الأميركية تضامنا مع فلسطين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. قائد الثورة: أميركا تسعى لزرع الفتن والتخريب والتفرقة في دول المنطقة

حماس تطالب جامعة الدول العربية بتحمل مسؤوليتها تجاه الأقصى

حزب الله يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في عين الحلوة

ماذا دار بين قاليباف ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني خلال لقائهما بطهران؟

طهران تقدم تعازيها لليبيا حكومة وشعبا في ضحايا العاصفة دانيال

شاهد.. فوائد الشاي الأخضر المذهلة