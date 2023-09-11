شاهد.. مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة

العالم - فلسطين

ويستمر قطعان المستوطنين في تنظيم مسيرات استفزازية في البلدة القديمة حيث نظم مئات المستوطنين، في الـ18 من الشهر المنصرم، مسيرة استفزازية في البلدة القديمة من القدس تخللها إطلاق هتافات عنصرية ضد العرب.

وتزامنت هذه المسيرة مع إغلاق قوات الاحتلال المسار الذي سلكه المشاركون في المسيرة انطلاقاً من حائط البراق مروراً بشارع الواد وحتى باب الأسباط، حيث أقامت قوات الاحتلال حاجزاً هناك.

ومنعت قوات الاحتلال المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى البلدة القديمة من القدس، واضطر العشرات منهم لأداء صلاة العشاء عند الحاجز العسكري الذي نصبه جنود الاحتلال على مدخل باب الأسباط.

وكانت شرطة الاحتلال أرغمت أصحاب المحال التجارية في شارع الواد على إغلاق محلاتهم، كما طالبت أصحاب المركبات بإخراجها من البلدة القديمة من مدينة القدس، قبل انطلاق المسيرة.