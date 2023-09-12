الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

رئيس الوزراء العراقي: ربط خط السكة الحديدية بإيران ينشط قطاع النقل في العراق

رئيس الوزراء العراقي: ربط خط السكة الحديدية بإيران ينشط قطاع النقل في العراق
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٥٢ بتوقيت غرينتش

قال رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، إن ربط خط السكة الحديدية بإيران لنقل المسافرين سينشط قطاع النقل العراقي.

العالم - ايران

وأضاف السوداني: لن نوافق على الربط السككي مع أي دولة لنقل البضائع دون إكمال مشروع ميناء "الفاو" وطريق التنمية وموقفي ثابت والدولة العراقية جادة في وضع مشروعي طريق التنمية وميناء الفاو موضع التنفيذ والربط السككي مع إيران هو لنقل المسافرين.

وبين أن مشروعي الممر الكبير وطريق الحرير لا يوجد لهما ممر داخل العراق وطريق التنمية يعد الأفضل والأقصر والأقل كلفة للنقل والترانزيت وقد أوجده العراق ولم تكن هنالك جدية بتنفيذ مشروع ميناء الفاو للسنوات الماضية ونحن اليوم جزء من الممرات الاقتصادية للعالم.

وأشار رئيس الوزراء العراقي إلى أن مشروع ميناء الفاو سيدخل حيز التنفيذ في عام 2025 مضيفا: قريبا سندعو الدول التي أبدت رغبتها بالمشاركة في طريق التنمية لعقد اجتماع في بغداد.

وأوضح أن البنكان المركزيان العراقي والإيراني يعملان على آلية لتنظيم التجارة وتقصم ظهر السوق الموازي.

وبين نحن اليوم أمام أزمة عالمية في مسألة شحّ المياه تواجه العراق والمنطقة بسبب التغيرات المناخية والعراق عانى بشكل كبير بسبب المياه والحلول بشأن الملف آنية وليست استراتيجية وهذا الصيف هو أقسى موسم مرّ بتأريخ الدولة العراقية والموارد المائية لأول مرة تسجل أرقاماً بهذا الانخفاض من الخزين الاحتياطي من المياه والجانب الإيراني كانت إطلاقاته كبيرة في نهر الكارون وتمكّنا من مضاعفة الإطلاقات المائية من تركيا قبل زيارة الأربعين بـ20 يوماً وسنقدم خطة لحلول جذرية استراتيجية لمعالجة ملف المياه من جميع جوانبه ونحتاج إلى الاستثمار الأمثل للمياه وهناك خلل في إدارته.

وأوضح رئيس الوزراء العراقي أن مؤتمر بغداد 2023 يعبر عن فلسفة الحكومة العراقية في إدارة علاقاتها الخارجية مع دول المنطقة والعالم على أساس المصالح الاقتصادية.

ونوه إلى أنه يتابع أسبوعياً نسب الإنجاز في ميناء الفاو ومشروعي ميناء الفاو وطريق التنمية يخلقان عراقاً جديداً ذا اقتصاد متنوع نافياً وجود أي تأخير في أعمال إنجاز ميناء الفاو ومشروع الأرصفة الخمسة في ميناء الفاو وصلت فيه نسبة الإنجاز إلى 73 بالمئة أي أكثر من المخطط وفي العام 2025 سينجز مشروع ميناء الفاو.

وأكد أن العراق لا يحتاج إلى أي قوات قتالية أجنبية وأعلناه بشكل صريح، ونحن جزء من أي جهد دولي لمحاربة داعش، واللجنة المشتركة العراقية الأمريكية ستعقد اجتماعها منتصف شهر أيلول الحالي لتحديد شكل العلاقة مع التحالف الدولي.

روابط ذات صلة

خط شلمجة – البصرة السككي خطة استراتيجية لإيران والعراق + فيديو و صور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله يوقف مشتبها به لتعامله مع العدو الصهيوني

اعتراف أمريكي صريح بالتورط في انقلاب تشيلي بعد 50 عاما

شاهد بالفيديو.. هدوء محاور قتال 'عين الحلوة' باستثناء بعض الرشقات

فيما تكشف بغداد طبيعة التواجد النمساوي.. العراق: لدينا قوات قتالية كافية ولا نحتاج لقوات أجنبية

وزير الخارجية العراقي : ملزمون بالاتفاقية الأمنية مع إيران

رئيس الوزراء العراقي: ربط خط السكة الحديدية بإيران ينشط قطاع النقل في العراق