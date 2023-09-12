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واشنطن: إتفاق تبادل السجناء مع إيران مستمر

واشنطن: إتفاق تبادل السجناء مع إيران مستمر
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

أعلن المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأميركية "ماثيو میلر" استمرار عملية اتفاق تبادل السجناء بين بلاده والجمهورية الإسلامية الإيرانية، إلا إنه أكد عدم حصوله على معلومات دقيقة عن تاريخ هذه المراحل في الوقت الحالي.

العالم - إيران

وتابع المسؤول الأميركي الذي كان يتحدث للصحفيين في مبنى وزارة خارجية بلاده لدى إجابته على سؤال هل أنه يتوقع حدوث تقدم في هذا الاتفاق قائلا: إني اقول إن هذه العملية مازالت مستمرة.

وحسب ما ذكر موقع وزارة الخارجية الأميركية فإنه أوضح قائلا: إننا نواصل العمل للإفراج عن المعتقلين وتم نقلهم إلى سجون منزلية، وليس عندي أية معلومات دقيقة عن تاريخ ذلك.

وأفادت وكالة "أسوشیتدبرس" بعد هذه التصريحات التي أدلى بها ميلر بعدة ساعات، أن وزارة الخارجية الأميركية بعثت بيانا رسميا إلى الكونغرس الأميركي أعلنت فيه أنها سمحت بنقل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر كجزء من اتفاق تبادل السجناء بين طهران وواشنطن.

وجاء في البيان أن الحكومة الأميركية سمحت بنقل الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية إلى قطر مقابل إفراج طهران عن 5 من الرعايا الأميركيين في إيران، وإفراج واشنطن عن 5 إيرانيين معتقلين في سجونها.

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