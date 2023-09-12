بوتين يعلق على محاكمة ترامب بتصريحات 'نارية'.. ماذا قال عنه؟

العالم - روسيا

وقال بوتين، في منتدى الشرق الاقتصادي، الذي عقد في مدينة فلاديفوستوك الروسية:"إن القضايا الجنائية المرفوعة ضد الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، هي "انتقام سياسي"وفي رأيي، هو أمر جيد، لأنه يكشف مدى فساد النظام السياسي الأميركي، المتأصل في الولايات المتحدة"..

وأضاف "كل ما يجري لترامب هو اضطهاد تحركه دوافع سياسية. هذا هو واقع الأمر. ويجري تحت سمع وبصر مواطني الولايات المتحدة والعالم أجمع".

وتابع بوتين"سمعنا ترامب يقول إنه سيحل المشاكل الملحة في غضون أيام قليلة، بما في ذلك الأزمة الأوكرانية. حسنا، هذا أمر لن يجلب إلا السعادة. هذا أمر جيد".

هذا وخلال السنوات الأربع التي قضاها في البيت الأبيض، أكد ترامب مرارا علاقته الوثيقة مع بوتين، واليوم رد بوتين على مثل هذه المزاعم المتعلقة بـ"علاقات ترامب مع روسيا"، وقال:" إنها "محض هراء وسخف"، مشيرا الى أن ترامب هو الذي فرض أكبر قدر من العقوبات على روسيا خلال ولايته.