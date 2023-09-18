شاهد.. شارع إيران في محافظة الجيزة أقدم الشوارع المصرية

العالم - خاص بالعالم

ويعد شارع إيران من أقدم الشوارع المصرية التي ترتبط إرتباطا وثيقا بعموم المصريين فوجوده إلى وقتنا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على مد الترابط الشعبي الكبير الذي يجمع بين مصر وايران منذ فجر التاريخ.

وقال أحمد الحسيني مواطن مصري:"وجود شارع يحمل اسم دولة عظيمة من الدول الاسلامية وهذا دليل على مدى الحب بدولة مصر، وان دولة ايران هي من اجمل الدول وتمتاز في أنها تمتلك حضارة قديمة منذ الاف السنين، وان شارع ايران في حي الدقي يعتبر من اجمل الشوارع في محافظة الجيزة".

مصر وإيران تجمعهما حضارتين قديمتين قدم التاريخ لذلك وبحسب العديد من المصريين فإن التقارب بينهم لايجب أن يكون مقتصرا على إطلاق أسماء الشوارع فحسب بل لابد وأن يتعد الأمر الي ماهو أبعد من ذلك.

وقال عمرو شهاب مواطن مصري:"ان وجود الشارع في محافظة الجيزه يحمل اسم دولة كبيرة مثل ايران، يدل ذلك على وجوب ان يتم التبادل الثقافي بين الدولتين، ونرى ان وجود شارع ايران في محافظة الجيزة يعكس الترابط ما بين دولة مصر وايران".

وتسمية هذا الشارع بأحد أكبر البلدان الاسلامية علي مستوي العالم لم يكن محض صدفة وإنما جاء ترسيخاً وتأكيد على أهمية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوجدان المصري.

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