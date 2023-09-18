الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣
٠١:٤٧ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

شاهد.. شارع إيران في محافظة الجيزة أقدم الشوارع المصرية

الإثنين ١٨ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

تتمتع الشوارع في مصر بمسميات مختلفة وحكايات متعددة، فلكل شارع طابع خاص وأسراره التي تميزه عن بقية الأخرين ونحن اليوم في شارع من أهم الشوارع الرئيسية والتاريخية في محافظة الجيزة"شارع إيران". 

العالم - خاص بالعالم

ويعد شارع إيران من أقدم الشوارع المصرية التي ترتبط إرتباطا وثيقا بعموم المصريين فوجوده إلى وقتنا يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك على مد الترابط الشعبي الكبير الذي يجمع بين مصر وايران منذ فجر التاريخ.

وقال أحمد الحسيني مواطن مصري:"وجود شارع يحمل اسم دولة عظيمة من الدول الاسلامية وهذا دليل على مدى الحب بدولة مصر، وان دولة ايران هي من اجمل الدول وتمتاز في أنها تمتلك حضارة قديمة منذ الاف السنين، وان شارع ايران في حي الدقي يعتبر من اجمل الشوارع في محافظة الجيزة".

مصر وإيران تجمعهما حضارتين قديمتين قدم التاريخ لذلك وبحسب العديد من المصريين فإن التقارب بينهم لايجب أن يكون مقتصرا على إطلاق أسماء الشوارع فحسب بل لابد وأن يتعد الأمر الي ماهو أبعد من ذلك.

وقال عمرو شهاب مواطن مصري:"ان وجود الشارع في محافظة الجيزه يحمل اسم دولة كبيرة مثل ايران، يدل ذلك على وجوب ان يتم التبادل الثقافي بين الدولتين، ونرى ان وجود شارع ايران في محافظة الجيزة يعكس الترابط ما بين دولة مصر وايران".

وتسمية هذا الشارع بأحد أكبر البلدان الاسلامية علي مستوي العالم لم يكن محض صدفة وإنما جاء ترسيخاً وتأكيد على أهمية الجمهورية الاسلامية الايرانية في الوجدان المصري.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

موعد وتفاصيل عاصفة التنين التي تقترب من مصر

السعودية تنشر خريطة جديدة لحدودها تضم تيران وصنافير!

قرار في مصر حول 'الحجاب' يشعل مواقع التواصل

اثيوبيا تنتهك الاتفاقية الدولية لاستخدام مياه النيل.. فكيف سترد مصر؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

شاهد/ حماس شاب ايراني محب لرونالدو بعد أن رآه عن قرب

بالفيديو.. شاهد.. شارع إيران في محافظة الجيزة أقدم الشوارع المصرية

رونالدو لن يشارك في المؤتمر الصحفي

شاهد تأثر وبكاء طفل إيراني بعد عدم نجاحه في لقاء رونالدو

بالفيديو: الآلاف من عشّاق رونالدو بمقر اقامته في فندق شمال العاصمة طهران

مستشار وزير الخارجية : الكشف عن نتائج متابعة ملف اغتيال الشهيد سليماني قريبا