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اصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار في حوارة

اصابة مستوطنين اثنين بعملية إطلاق نار في حوارة
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

أصيب مستوطنان جراء عملية إطلاق نار قرب مفرق بيتا في حوارة جنوب نابلس.

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" بأن المستوطنين أصيبا بـ"شظايا زجاجية"، وأكدت أنهما لم يفقدا الوعي.

وبحسب نجمة داود، فإن حالة المستوطنين "طفيفة"؛ فيما جاء في بيان صدر أنه تلقى بلاغا حول إطلاق نار في حوارة، وأضاف أن الحادث "قيد الفحص".

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، ونصب حواجز عسكرية وأغلق طرقات، فيما شرعت قواته بتمشيط المنطقة في محاولة للعثور على منفذي العملية.

وادعى الاعلام العبري أن إطلاق النار في حوارة تم من مركبة فلسطينية مسرعة انسحبت من المكان.

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