أذربيجان تفتح 'ممرين مغلقين' لإيصال المساعدات لإقليم ناغورنو قره باغ

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وأعلن متحدث الخارجية الأذربيجانية،آيهان حجي زادة، في بيان له،اليوم الثلاثاء،وصول شاحنة مساعدات أرسلها الصليب الأحمر الروسي للسكان إقليم قره باغ،معتبرا أنها خطوة إيجابية، وتقدم مهم حيال فتح هذا الطريق".

وأضاف البيان: "وافقت أذربيجان اثناء اتصالات رفيعة المستوى مع شركائها الأمريكيين وشركائها الآخرين، على الاستخدام المتزامن لطريقي أغدام – خانكندي ولاتشين عن طريق لجنة الصليب الأحمر الدولي".

من جانبها، أكدت وسائل إعلام أمنية في ناغورنو قره باغ، أن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية روسية وصلت إلى "ستيباناكيرت" عبر طريق مدينتي أكنا (أغدام) وأسكيران.

وقالت مسؤولة أرمنية في أسكيران، إن مواطنين هناك احتجوا في البداية ولم يسمحوا بمرور الشاحنة، لكنهم وافقوا في النهاية بشرط فتح ممر لاتشين أيضا ،وعليه، وصلت الشاحنة التابعة للصليب الأحمر الروسي إلى ستيباناكيرت بمرافقة الشرطة.

وأضافت المسؤولة أن طريق أسكيران "لا تزال مغلقة أمام سيارات الهلال الأحمر الأذربيجاني".

من جهته، ذكر بافيل سافتشوك، رئيس الصليب الأحمر الروسي، أن "المنظمة سلمت بالفعل 15 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان ناغورنو قره باغ".

هذا وقد تصاعد التوتر بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة، مع اتهام يريفان لباكو بتعطيل حركة المرور عبر ممر لاتشين، وهو طريق جبلي قصير يربط أرمينيا بالمناطق المأهولة بالأرمن في جيب ناغورنو قره باغ الانفصالي.

وفي وقت سابق، تقدمت أرمينيا رسميا بطلب إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، لعقد اجتماع طارئ، لبحث تدهور الوضع الإنساني نتيجة الحصار الكامل المفروض على السكان المدنيين في إقليم قره باغ، متحدثة عن "نقص السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود بسبب الحصار المفروض على ممر لاتشين".

كما اتهمت أرمينيا،أذربيجان باستمرار منعها وصول المساعدات عبر ممر لاتشين إلى المناطق المأهولة بالأرمن في إقليم قره باغ، محذرة من أن ذلك قد "يجهض فرص السلام" بين البلدين، بحسب قولها.