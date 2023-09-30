السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

البيت الأبيض..

ما وراء تغيير السفارة الأمريكية بدمشق إسمها إلى"السفارة الأمريكية في سوريا"

السبت ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٠٧ بتوقيت غرينتش

ضمن مساعي الولايات المتحدة التخربيبة في سوريا؛ يدور الحديث حول تحرك امريكي لنقل سفارة الولايات المتحدة المتواجدة في العاصمة السورية دمشق إلى مناطق ما تسمى الادارة الذاتية في شمال شرق سوريا خلال الفترة القليلة المقبلة.

العالم - خاص بالعالم

واكدت مصادر في الادارة الذاتية إنه من المقرّر وصولُ وفدٍ أمريكيٍ متخصِّص في المسائلِ التقنية لتنفيذِ أعمالِ نقلِ السفارة إلى محافظة الحسكة وتجهيزِ الأمورِ المتعلقة بالخِدْمات.

يُشارُ إلى أنَّ السفارةَ الأمريكية في دمشق أقدمتْ في إجراء غير مسبوق على تعديلِ اسمِها عبر صفحاتها ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى السفارةِ الأمريكية في سوريا.

وهو ما دفع مراقبين إلى ربط ذلك بالتمهيد لنقل االتمثيل الدبلوماسي إلى أماكن خارج سيطرة الدولة السورية، وذلك في شمال شرقي سوريا، وبالتحديد على أراض تستحوذ عليها الإدارة الذاتية الكردية أو شمال سوريا حيث مواقع المعارضة.

وتطرقت تقارير إعلامية أجنبية إلى اجتماع ثلاثي ضم القيادة الأميركية المركزية والتحالف والإدارة الذاتية بهدف نقل السفارة من دمشق إلى الحسكة. وأشارت الأنباء إلى حضور مديرة الملف السوري في فريق الشرق الأوسط التابع لمجلس الأمن القومي الأميركي.

وإزاء ذلك، يعتقد دبلوماسيون سوريون أن ما حدث دليل ومقدمة لفتح تمثيل دبلوماسي أميركي خارج العاصمة دمشق، وربما في شرق الفرات أو شمال سوريا، حيث سبق أن زار منذ فترة أعضاء من الكونغرس الأميركي هذه المنطقة.

وهو امر في حال حدوثه يندرج ضمن مخطط تفتيت الأراضي السورية وترسيخ ما يطلق عليه حكم الأمر الواقع من خلال تثبيت الفصائل المتشددة على امتداد مساحة البلاد،

في الوقت ذاته، لا تخفي الجهات المعارضة التابعة للنفوذ التركي خشيتها من فتح السفارة ضمن الأراضي التابعة للإدارة الذاتية الكردية، وهو بلا شك سيعطي للأحزاب الكردية والفريق الانفصالي شرعية، وهذا ما تخشاه تركيا أيضاً.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

الحلم الامريكي وذئابه هل يتحقق في سوريا؟

'مايكروسوفت' تتهم الصين بالسعى للتأثير على الإنتخابات الأمريكية

الناطق باسم "العقيدات" للعالم: لا نقبل وصاية امريكا او قسد وسنقاوم

امريكا صنعت 'داعش' ليعيث ارهابا في بلاد المسلمين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بانوراما.. يوم التضامن مع الطفل الفلسطيني 

بالفيديو.. أزمة الغلاء المعيشي في بريطانيا تقلّص أعمار السكان خاصة الأكثر فقراً

بالفيديو.. شاهد.. الممارسات العدوانية الإسرائيلية مستمرة بحق الفلسطينيين

البيت الأبيض.. ما وراء تغيير السفارة الأمريكية بدمشق إسمها إلى"السفارة الأمريكية في سوريا"

بالصور.. نقل عدد من مصابي عرس الحمدانية الى تركيا

بالفيديو.. واشنطن تشير إلى تقدم بالمفاوضات بين الرياض وتل أبيب