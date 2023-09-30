العالم - خاص بالعالم

واكدت مصادر في الادارة الذاتية إنه من المقرّر وصولُ وفدٍ أمريكيٍ متخصِّص في المسائلِ التقنية لتنفيذِ أعمالِ نقلِ السفارة إلى محافظة الحسكة وتجهيزِ الأمورِ المتعلقة بالخِدْمات.

يُشارُ إلى أنَّ السفارةَ الأمريكية في دمشق أقدمتْ في إجراء غير مسبوق على تعديلِ اسمِها عبر صفحاتها ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى السفارةِ الأمريكية في سوريا.

وهو ما دفع مراقبين إلى ربط ذلك بالتمهيد لنقل االتمثيل الدبلوماسي إلى أماكن خارج سيطرة الدولة السورية، وذلك في شمال شرقي سوريا، وبالتحديد على أراض تستحوذ عليها الإدارة الذاتية الكردية أو شمال سوريا حيث مواقع المعارضة.

وتطرقت تقارير إعلامية أجنبية إلى اجتماع ثلاثي ضم القيادة الأميركية المركزية والتحالف والإدارة الذاتية بهدف نقل السفارة من دمشق إلى الحسكة. وأشارت الأنباء إلى حضور مديرة الملف السوري في فريق الشرق الأوسط التابع لمجلس الأمن القومي الأميركي.

وإزاء ذلك، يعتقد دبلوماسيون سوريون أن ما حدث دليل ومقدمة لفتح تمثيل دبلوماسي أميركي خارج العاصمة دمشق، وربما في شرق الفرات أو شمال سوريا، حيث سبق أن زار منذ فترة أعضاء من الكونغرس الأميركي هذه المنطقة.

وهو امر في حال حدوثه يندرج ضمن مخطط تفتيت الأراضي السورية وترسيخ ما يطلق عليه حكم الأمر الواقع من خلال تثبيت الفصائل المتشددة على امتداد مساحة البلاد،

في الوقت ذاته، لا تخفي الجهات المعارضة التابعة للنفوذ التركي خشيتها من فتح السفارة ضمن الأراضي التابعة للإدارة الذاتية الكردية، وهو بلا شك سيعطي للأحزاب الكردية والفريق الانفصالي شرعية، وهذا ما تخشاه تركيا أيضاً.

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