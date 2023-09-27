مسؤول إيراني يوضح كيف حدث أول إنتصار لإيران في الحرب المفروضة عليها

العالم – من طهران

وفي حوار مع قناة العالم ببرنامج"من طهران"، وفيما يتعلق بالحرب المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية وفيما يتعلق بوضع البلاد والامكانات العسكرية واللوجستية مقابل امكانات العدو آنذاك، أشار اللواء إسماعيل أحمدي مقدم إلى أنه بعد عام تقريباً من انتصار الثورة الإسلامية عام 1980، هاجم النظام البعثي إيران.

ولفت اللواء أحمدي مقدم إلى أن المعدات العسكرية الإيرانية هي في الأساس أمريكية الصنع، ويديرون بها المستشارين والطائرات والدبابات والمعدات عالية التقنية والرادارات الأمريكية حيث غادر 40 ألف مستشار إيران مع انطلاق الثورة، وكانوا يعتقدون أن هذه المعدات لا يمكن استخدامها وتشغيلها من قبل الجيش، ولم تكن ظروف الجيش في بداية الثورة مناسبة مع توطين كبار قادته وضباط النظام السابق - بعض العناصر المؤثرة – حيث كشف نفوذهم فيما بعد - فقاموا بمؤامرات لإضعاف الجيش، فمثلا جعلوا مدة الخدمة العسكرية سنة واحدة بدلا من سنتين، كما تم تخفيض عدد الجنود إلى النصف، وتم خفض جاهزية الوحدات.

وأوضح اللواء أحمدي مقدم انه في داخل البلاد، خلقت الجماعات الانفصالية والإرهابية والمناهضة للثورة مشاكل في كردستان وخوزستان وأماكن أخرى، وانتشر هذا الجيش الضعيف في هذه المناطق، وعمليا كان لدينا عدد أقل من الوحدات الجاهزة للحرب، وفي هذه الحالة، كان لصدام قوته لقد صرّح بذلك في البرلمان العراقي قبل أيام قليلة من الهجوم.

ولفت الى قيام صدام بتمزيق عقد الجزائر مع إيران عام 1975 ، وادعى أن هذا العقد قد تم توقيعه في وضع كان فيه العراق في خطر التفكك، وقال :"اليوم نحن أقوياء،سنقوم بجولة لبضعة أيام في إيران، وسنسقط الجمهورية الإسلامية، وسنضم خوزستان إلى العراق".





وأوضح اللواء أحمدي مقدم أن هذه الأهداف واضحة جداً بدعم من الغرب والشرق، لأن العتاد في ذلك الوقت في العراق كان يتم بشكل رئيسي من الشرق ومن الاتحاد السوفييتي - كما صرّح صدام - منوها الى أنه خلال الثورة، كان السوفييت أيضاً ضد ثورتنا، وكانوا على نفس الجبهة بعد الحرب الباردة، وهي الجبهة الوحيدة التي وقف فيها المعسكران الشرقي والغربي خلف صدام في جبهة موحدة، وطبعاً أضف إليهم رجعيي المنطقة الذين ظنوا أن العراق يعتبر جسر، إذا إنهار، ستنهار كل تلك الحكومات أيضاً، لذلك، وحتى نهاية الحرب، تم تقديم نحو 70 مليار دولار من الدعم المالي وجميع أنواع الدعم الاستخباراتي والسياسي والإعلامي والعسكري والاقتصادي للعراق، ومن الطبيعي أن تكون هذه الجبهة غير متكافئة. وكان عدد سكان العراق نصف عدد إيران، لماذا نفتخر بأننا انتصرنا في هذه الحرب؟ قارن عدد سكان العرب أمام "إسرائيل"، لماذا خسروا في الحروب، "إسرائيل" ليست دولة، إنها معسكر كبير تمثله "إسرائيل"، لذلك بدأت الحرب في مثل هذا الوضع.







وقال اللواء أحمدي مقدم: الوضع الأمني ​​في الداخل كان ليس جيداً، حتى خلال السنة الأولى من الحرب، فالرئيس بني صدر الذي كان متسللاً وهرب بنفسه، أحدث فتنة في الجبهات وفي المجتمع. ولاحقاً، عندما تمت إقالته، استشهد رئيس الدولة ورئيس الوزراء ورئيس السلطة القضائية والنواب والوزراء في تفجيرات إرهابية في البلاد، وكانت المظاهرات المسلحة في شوارع طهران، وكانت الظروف صعبة للغاية، ولكن لحسن الحظ، بعد شهر من استشهاد الرئيس رجائي، كانت هناك وحدة، وكانت هناك وحدة داخل البلاد، ونحن نشهد أول انتصار للجمهورية الإسلامية في الحرب.

ولفت اللواء أحمدي مقدم إلى أنه خلال الحرب، تم استهلاك وتدمير العديد من معداتنا، ولم يتم تزويدنا بأي معدات أثناء الحرب وبعدها، وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تمكنا من شراء عدد قليل من الطائرات والقليل من الدبابات من روسيا.

وأشار إلى أنه وبحسب الإحصائيات، فإن معدات العراق كانت إما قد دمرت أو استولينا عليها، وفي نهاية الحرب كان لديه ضعف في عدد المعدات والأسلحة الحديثة والمحدثة التي كان يملكها في الحرب الأولى.





وأوضح اللواء أحمدي مقدم أنه بادئ ذي بدء، كانت الجمهورية الإسلامية بحاجة إلى إعادة الإعمار بعد الحرب، وكان عليها إصلاح الأوضاع الاقتصادية وإزالة الأضرار، لذلك لم يكن من الممكن استثمار الكثير ماديا في مجال الدفاع، وبالمبادرة والابتكار، استخدمنا استراتيجية جديدة نعرفها بالحرب غير المتكافئة، أي إذا كان العدو يمتلك طائرات، استخدمنا الصواريخ والطائرات بدون طيار. ونحن على حدود التكنولوجيا العالمية وأحيانا أبعد من ذلك. ولدينا اليد العليا.

ولفت اللواء أحمدي مقدم إلى أن هذه كانت إحدى تعاليم الدفاع المقدس، في ألا نتوقع شيئاً من الآخرين وأن نقف على أقدامنا، أولاً عليهم أن يتعلموا الدرس هنا، فالبلد يستطيع أن يقاوم إذا كان قوياً. لقد انتصرنا في خرمشهربعد ذلك هاجمت "إسرائيل" العاصمة اللبنانية بيروت عام 1982 ووصلت إلى صبرا وشاتيلا وألقت بالمقاتلين الفلسطينيين في البحر. وبأمر من الإمام، في عام 1982، ذهبت الوحدات القتالية للجمهورية الإسلامية إلى هناك، وفي ظل هذا الوجود ولد حزب الله.

وقال اللواء أحمدي مقدم: لقد كان ميلاد حزب الله بداية موطئ قدم الجمهورية الإسلامية في المنطقة للمستضعفين المعتمدين على الإمام والولي الفقيه والأمة الإيرانية. سر نفوذنا هو غياب المال والسلطة والسلاح ونصرة المظلومين ومحاربة الاستكبار والظلم الذي يستغيث به الآخرون من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية الإسلامية ترى أن من واجبها نصرة المظلومين والمظلومين بحسب تعاليم ودستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وقال اللواء أحمدي مقدم: على الرغم من الإشارة في بعض الأحيان إلى محادثات السلام، إلا أن ميزان القوى كان دائما لصالح محور المقاومة والجمهورية الإسلامية وعلى حساب "إسرائيل" ومؤيديها. وإذا قلنا أن عام 1982 كان ذروة التمكين والعنجهية الإسرائيلية، فبعد العمليات المختلفة، بما فيها عملية المارينز، بدأ الانحطاط والعنجهية الإسرائيلية وما زال مستمرا حتى الآن.

وتابع اللواء أحمدي مقدم قائلا: اليوم، تم جلب المشاكل الخارجية إلى المجتمع الإسرائيلي. بداخل المجتمع الإسرائيلي، يدور الصراع بين مجموعات متطرفة ومجموعات أكثر تطرفا، مما يعني أنه لا يوجد شيء اسمه أحزاب معتدلة في "إسرائيل" وان المشاكل الداخلية تعني خلافات داخلية، بما في ذلك وجود المهاجرين من أوروبا، والمهاجرين من روسيا، والمهاجرين من أفريقيا، ومواطنين من الدرجة الأولى والثانية والثالثة. نشأت مشاكل غريبة بداخلهم.

وقال اللواءأحمدي مقدم: طبعاً يقولون إن الجمهورية الإسلامية هي التي تستفز هناك وتخلق المشاكل، لكن مشاكلهم أكبر من مثل هذا الاتهام. وفي الخريطة التي أخذها السيد نتنياهو إلى الأمم المتحدة، لا يوجد أي أثر للأراضي المحتلة عام 1967، حيث كان من المفترض أن تتشكل السلطة الفلسطينية. وحتى اليوم، في اليوم الأول من الاتفاقية عندما أعطيت هذه المناطق للسيد عرفات، ربما بقي أقل من 10% من هذه المناطق لأنها زادت من المستوطنات ولم يبق للفلسطينيين سوى معسكرات مثل السجون. ورغم أنهم يقولون إن إيران عائق أمام السلام بين "إسرائيل" والفلسطينيين، إلا أن المشكلة الأساسية هي أنهم لا يعتبرون للفلسطينيين مكانا على الإطلاق.

ولفت اللواء أحمدي مقدم إلى أن وزير الدفاع السوري كان في إيران منذ وقت ليس ببعيد، وكان قد سأله المراسل ماذا تفعل أمام تهديدات المتطرفين في "إسرائيل"؟ فأجاب أن تهديداتهم إلينا ماهي إلا خطر يداهمهم هم وارتد عليهم فهو ضدهم وهذه حقيقة. إن الانهيار والانحدار الذي تواجهه "إسرائيل، رغم العمليات المضادة للمقاومة بين الحين والآخر، والتي بالطبع يجب الانتباه إليها، مستمر وقوة المقاومة تتزايد، هذا على الرغم من أنه قبل20 عاماً كانت القوات الأجنبية حاضرة بكثرة في المنطقة ومن حولنا، لكنها غادرت المنطقة الآن، بما في ذلك من أفغانستان والعراق.

وبطبيعة الحال، فإن الجمهورية الإسلامية لا تنوي التأثير أو السيطرة على أي منطقة وإن أهم ما يميز الجمهورية الإسلامية هو الثقة بالنفس والاعتماد على الذات، وهو الأمر الذي قاده كل من الإمام الخميني رحمه الله وقائد الثورة الاسلامية بشكل جيد واستمروا في هذا الخط الاستراتيجي، بما في ذلك في صناعة الصواريخ.

وأوضح اللواء أحمدي مقدم: بطبيعة الحال، قد تصنع بعض دول المنطقة أسلحة أيضاً، لكن معرفتها مستوردة، على عكس إيران التي تصنع الأسلحة بالاعتماد على المعرفة المحلية، كان العامل الدافع الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو الإيمان والثقة بالنفس وبالطبع توجيهات القيادة، بالطبع لدينا علاقات علمية مع الدول الصديقة، ولكنهم جميعا علموا أننا على مستوى جيد جدا في هذا الصدد، ونقيم دورات لطلابهم في إيران. كما عقدنا مؤتمر النظام العالمي الجديد بعد حرب أوكرانيا، والذي حضره ممثلو دول المنطقة.

وبطبيعة الحال، كانت لدينا دائما علاقات جيدة مع دول المنطقة، بما في ذلك السعوديين، في مجالات الأمن والحدود والبحر، ومكافحة التهريب، كما كانت لدينا علاقات جيدة مع العمانيين والإماراتيين والقطريين. وبطبيعة الحال، كل هذا يخضع للقرارات السياسية. كما انه لدينا تبادلات جيدة مع الهند وقد سافرت وفود كثيرة بين الهند وإيران وستكون لدينا علاقات أفضل في المستقبل.

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