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وزيرا خارجية إيران وفنلندا يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

وزيرا خارجية إيران وفنلندا يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية
الثلاثاء ١٢ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد وزيرا خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية فنلندا على تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

العالم - إیران

وجرى البحث خلال الاتصال الهاتفي لوزيرة خارجية فنلندا إيلينا فالتونين هاتفيا الثلاثاء مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان حول أهم القضايا الثنائية والإقليمية والدولية .

وأشار وزير الخارجية الإيراني إلى الماضي الطويل للعلاقات الجيدة بين جمهورية إيران الإسلامية وجمهورية فنلندا، ورحب بجهود البلدين لتطوير العلاقات في مختلف المجالات.

بدورها أشارت وزيرة الخارجية الفنلندية إيلينا فالتونين، إلى العلاقات الثنائية العريقة ، مؤكدة استعداد بلادها لتعزيز العلاقات، بما في ذلك في المجالين القضائي والقنصلي.

وفي إشارة إلى التطورات في أوكرانيا، أعربت وزيرة خارجية فنلندا عن قلقها إزاء عواقب استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وعبّرت وزيرة الخارجية الفنلندية عن شكرها للجمهورية الإسلامية الإيرانية على استقبالها اللاجئين الأفغان في اراضيها.

وبحث الطرفان بشان التطورات في أوكرانيا وأفغانستان والتعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

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وزيرا خارجية إيران وفنلندا يؤكدان على تطوير العلاقات الثنائية

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