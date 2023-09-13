الطائرات الأمريكية تواصل إنتهاك بروتوكولات تفادي الاصطدام في سوريا

العالم - سوریا

وجاء في البيان: "سُجل خلال النهار 12 حالة انتهاك للتحالف لبروتوكولات تفادي الاصطدام الموقعة في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2019، إثر قيامه برحلات جوية لطائرات من دون طيار لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأضاف أيضًا أنه في منطقة التنف قد تم رصد 13 انتهاكًا في اليوم، بواسطة ثلاث أزواج من مقاتلات "أف-35" وزوج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "رافال"، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرات متعددة الأغراض من طراز MQ-1C التابعة لـ "التحالف".

وفي وقت سابق، أعربت روسيا عن قلقها حيال انتهاك التحالف الدولي بروتوكولات تجنب الصدام في سوريا.

وصرّح العميد أوليغ غورينوف، نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، أن روسيا قلقة من الانتهاكات المنهجية لبروتوكولات عدم التضارب المتعلقة بتحليقات طائرات "التحالف" دون طيار فوق شمالي سوريا.