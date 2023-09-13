انتقادات لمشاركة شركات أسلحة صهيونية بمعرض في لندن

العالم - اوروبا

ويُعقَد مؤتمر معدات الدفاع والأمن الدولي، حسب ما نشره موقع Middle East Eye البريطاني، في مركز ExCeL بالعاصمة البريطانية كل عام، وتعرض كثيراً لانتقادات من الناشطين المناهضين لتجارة الأسلحة، ومن المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر/أيلول.

ومن بين الحاضرين شركة BAE Systems البريطانية، وشركتا Lockheed Martin وBoeing الأمريكيتان، وThales الفرنسية، بالإضافة إلى أكثر من 40 شركة أسلحة تابعة للاحتلال متهمة بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان المُرتكَبة ضد الفلسطينيين.

وفي بيان صدر الإثنين 11 سبتمبر/أيلول 2023، قالت "الحملة ضد تجارة الأسلحة" إنَّ الشركات المشاركة يُنظَر لها على أنها "من بين أسوأ تجار الأسلحة في العالم".

وقالت إميلي أبل، المنسقة الإعلامية للحملة ضد تجارة الأسلحة، إنَّ "إسرائيل دولة فصل عنصري، ومن المثير للاشمئزاز أنَّ المملكة المتحدة لا تبيع أسلحة لإسرائيل فحسب، بل تشجع أيضاً شركات الأسلحة الإسرائيلية على بيع أسلحتها في لندن"، مضيفة أنَّ شركات؛ مثل Elbit "تختبر موثوقية أسلحتها في المعارك على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة".