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شاهد.. هذا ما تمخض من لقاء وزيري خارجية إيران والعراق

الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٦:٤١ بتوقيت غرينتش

قال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان إن نظيره العراقي فؤاد حسين قدم معلومات جيدة فيما يخص الاتفاقية الأمنية بين البلدين والتي من المقرر تنفيذها في الـ19من هذا الشهر. تنص الاتفاقية على نزع سلاح الجماعات الكردية الايرانية الانفصالية في منطقة كردستان العراق ونقل مقراتها الى مناطق أخرى.

العالم - مراسلون

الاتفاق الأمني بين ايران والعراق، الطبق الرئيس على طاولة مباحثات وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره العراقي فؤاد حسين في طهران، اجتماع تطرق الى التنسيق الاستراتيجي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، لاسيما الأمن الجماعي وأمن الحدود. وتحدث الوزير الايراني عن معلومات ايجابية من العراق بشأن تنفيذ الاتفاق الأمني المتعلق بنزع اسلحة الجماعات الايرانية الانفصالية المسلحة على الحدود مع ايران.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أكد أن العراق نفذ الاتفاق الأمني مع ايران، إذ نزع أسلحة الجماعات الانفصالية المختلفة على الحدود، وأنشأ مخيمات لنقلهم اليها، ودعا الإعلام الإيراني الى زيارة المناطق التي كانت تتواجد فيها هذه الجماعات.
اللقاء بحث أيضا تعزيز العلاقات الثنائية، وأكد الجانبان خلاله ضرورة تعزيز التفاهم واستمرار التشاور حول قضايا الأمن على الساحتين الإقليمية والدولية والشراكات الثنائية، وتقريب وجهات النظر لحل الأزمات والعراقيل بين البلدين اللذين تربطهما علاقات بجذور تاريخية.

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