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بانوراما:

الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد وسعي الجمهوريين لإقالة بايدن..فرص النجاح من عدمها

الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد وسعي الجمهوريين لإقالة بايدن..فرص النجاح من عدمها
الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

يناقش بانوراما في ملفه الاول الإتفاق الأمني بين إيران والعراق وفي ملفه الثاني سعي الجمهوريين لإقالة بايدن.

العالم - بانوراما

قال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان إن نظيره العراقي فؤاد حسين قدم معلومات جيدة فيما يخص الاتفاقية الأمنية بين البلدين والتي من المقرر تنفيذها في الـ19من هذا الشهر. تنص الاتفاقية على نزع سلاح الجماعات الكردية الايرانية الانفصالية في منطقة كردستان العراق ونقل مقراتها الى مناطق أخرى.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: أعلان رئيس مجلس النواب الأميركي كيفين مكارثي أن الكونغرس سيبدأ رسميا إجراءات عزل الرئيس جو بايدن على خلفية تعاملات لنجله هانتر، في خطوة تأتي قبل عام من الانتخابات الرئاسية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.

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بانوراما: الاتفاق الأمني بين طهران وبغداد وسعي الجمهوريين لإقالة بايدن..فرص النجاح من عدمها

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