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رئيس بولندا: انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" يعني دخول الحلف في حرب مع روسيا

رئيس بولندا: انضمام أوكرانيا إلى
الأربعاء ١٣ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٣٦ بتوقيت غرينتش

أكد الرئيس البولندي، أندجيه دودا، أنه لا يمكن أن يكون هناك أي حديث حول انضمام أوكرانيا إلى حلف "الناتو" في الوقت الحالي.

العالم-اوروبا

وردا على سؤال حول قمة "الناتو" التي عقدت يومي 11 و12 يوليو في فيلنيوس، قال دودا إنه التقى عشية القمة مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، وتحدث معه حول احتمال انضمام أوكرانيا إلى "الناتو".

وقال دودا: "أدركنا منذ البداية بالطبع أن هذه مسألة صعبة للغاية. وبشكل خاص، إنها صعبة لمجرد أن هناك حربا دائرة، وكنا جميعا ندرك جيدا أنه في الوقت الحالي لا يمكن أن يكون هناك حديث حول قبول أوكرانيا بشكل مباشر كعضو كامل العضوية في "الناتو"".

وأكد أنه نظرا للمادة الخامسة من معاهدة "الناتو"، أي واجب الدفاع الجماعي، فإن قبول أوكرانيا في الحلف في هذه اللحظة سيعني دخول "الناتو" في حرب مع روسيا.

وتابع: "لذلك كان من الواضح أن دول "الناتو" لن توافق".

وأشار إلى أنه في القمة "كان الحديث حول فتح باب "الناتو" أمام أوكرانيا، أي أن يكون هذا الباب مفتوحا".

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