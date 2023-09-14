آخر التفاصيل عن استشهاد وإصابة الشبان الفلسطينيين بغزة

العالم- مراسلون

وأفادت الزميلة إسراء البحيصي مراسلة قناة العالم الإخبارية بغزة أن الفصائل الفلسطينية حملت الإحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن الحادث الذي أدى إلى استشهاد وإصابة الشبان الفلسطينيين.

وأوضحت مراسلتنا أن الشبان الفلسطينيين كانوا يشاركون في مسيرات سلمية إحياء لذكرى انسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة ثم نزلوا إلى جهات شائكة و بدأوا برشق الحجارة على جنود الإحتلال، مشيرة إلى أنه كانت هناك قنبلة في المكان غير معروف حتى اللحظة إذا ما كان الشبان يحاولون زرعها لكي يصيبوا بها جنود الإحتلال أو إذا كانت موجودة منذ البداية في المنطقة بما أنها كانت منطقة عسكرية فانفجرت هذه العبوة واستشهد الشبان.

وأردفت قائلة: هناك رواية أخرى تقول وضع الشبان هذه العبوة وقام الإحتلال بإطلاق نار كثيف عليهم أثناء تواجدهم فمنعهم من الإنسحاب وبالتالي انفجرت بسبب إطلاق النار من قبل الرشاش الإسرائيلي.

وأضافت مراسلتنا: اليوم هناك حالة حداد على دماء الشهداء في قطاع غزة و سيتم تورية جثامين الشهداء بعد صلاة الظهر مباشرة وهم من أكثر من مكان في قطاع غزة، لكن يبدو أنهم أصدقاء وتجمعوا في نفس المكان بالقرب من السياج الحدودي، كما أن هناك شهيدين من المنطقة الوسطى وثلاثة في غزة و كذلك في شمال القطاع.

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