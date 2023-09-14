الخارجية السعودية: الملك وولي العهد السعودي يتلقيان رسالتين من الرئيس الايراني

العالم - ايران

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للانباء ان وزارة الخارجية السعودية اعلنت في بيان لها ان الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود تلقيا رسالتين من رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية اية الله ابراهيم رئيسي تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.

وجاء في البيان : وتسلم الرسالتين، نيابة عن وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبد الله، نائب وزير الخارجية وليد بن عبد الكريم الخريجي، خلال استقباله في الرياض، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي.

واضاف البيان: ان نائب وزير الخارجية السعودي رحّب خلال الاستقبال بسفير الجمهورية الاسلامية الايرانية، متمنيًا له التوفيق في مهام عمله الجديدة.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.