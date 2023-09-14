"ما في فرنجية.. ما في رئيس جمهورية!" + فيديو

العالم – لبنان

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال الخبير في الشأن اللبناني و مدير موقع "الانتشار" إبراهيم عوض: أريد أن اكشف عن أمر ما، لم أتحدث عنه من قبل و لكن أعتقد آن الأوان لكي أكشف عنه، فقبل شهر أو أكثر بقليل التقيت بمسؤول بارز معروف برزانته وسعة نظره.. قال لي بالحرف الواحد وتمنى عليّ أن لا أنشرها وأذكر ذلك عن اسمي.. أنا أحترم هذا الطلب ولكن قال لي بالحرف "ما في فرنجيه ما في رئيس جمهورية".

وتسائل مقدم البرنامج الزميل محمد بيشكر أن التصميم على فرنجيه هل هو دليل على عدم موافقة القوات والكتائب على المشاركة بالحوار؟

وأجاب الكاتب السياسي اللبناني رضوان عقيل أن: من حق الفريق المؤيد لفرنجيه أن يقاتل حتى اللحظة الأخيرة.. ولكن أنا بتقديري -وهاذا ليس انتقاصا بمكانة الرجل- ولكن فرنجيه يصل بطريقة واحدة إلى الرئاسة اللبنانية -وبصريح العباره- إذا كان هناك ضوء أخضر سعودي.

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