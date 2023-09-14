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مسؤول لبناني بارز:

"ما في فرنجية.. ما في رئيس جمهورية!" + فيديو

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٩:٢٦ بتوقيت غرينتش

بيروت (العالم) 2023.09.14 – كشف مدير موقع "الانتشار" إبراهيم عوض أن مسؤولا لبنانيا بارزا نقل له عبارة تكشف عن التوجه المبيت لمصير الرئاسة اللبنانية بالتشبث باختيار سليمان فرنجية كرئيس للبنان و من دون ذلك سوف لن يكون هناك رئيس للجمهورية اللبنانية.

العالم لبنان

وفي حديث لقناة العالم الإخبارية لبرنامج "مع الحدث" قال الخبير في الشأن اللبناني و مدير موقع "الانتشار" إبراهيم عوض: أريد أن اكشف عن أمر ما، لم أتحدث عنه من قبل و لكن أعتقد آن الأوان لكي أكشف عنه، فقبل شهر أو أكثر بقليل التقيت بمسؤول بارز معروف برزانته وسعة نظره.. قال لي بالحرف الواحد وتمنى عليّ أن لا أنشرها وأذكر ذلك عن اسمي.. أنا أحترم هذا الطلب ولكن قال لي بالحرف "ما في فرنجيه ما في رئيس جمهورية".

وتسائل مقدم البرنامج الزميل محمد بيشكر أن التصميم على فرنجيه هل هو دليل على عدم موافقة القوات والكتائب على المشاركة بالحوار؟

وأجاب الكاتب السياسي اللبناني رضوان عقيل أن: من حق الفريق المؤيد لفرنجيه أن يقاتل حتى اللحظة الأخيرة.. ولكن أنا بتقديري -وهاذا ليس انتقاصا بمكانة الرجل- ولكن فرنجيه يصل بطريقة واحدة إلى الرئاسة اللبنانية -وبصريح العباره- إذا كان هناك ضوء أخضر سعودي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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مسؤول لبناني بارز: "ما في فرنجية.. ما في رئيس جمهورية!" + فيديو

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