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إحياء ذكرى وفاة الرسول(ص) في النجف وسط إجراءات أمنية وخدمية

الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:١٧ بتوقيت غرينتش

أحيت حشود الزائرين من مختلف المحافظات العراقية وعدة دول عربية وإسلامية ذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد عليه الصلاة والسلام عند مرقد أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب عليه السلام في مدينة النجف الأشرف وسط إجراءات أمنية وخدمية.

العالم- العراق

رفعت ريات الحزن و السواد في العتبة العلوية المقدسة و محيطها بمناسبة ذكرى وفاة الرسول الأكرم محمد(ص).

ملايين الزائرين قصدوا مدينة النجف الأشرف ليلة الثامن و العشرين من شهر صفر و من مختلف المحافظات العراقية و عدة دول عربية و إسلامية لإحياء هذه المناسبة الأليمة.

وقال زائر لمراسل قناة العالم الإخبارية: أنا من أهالي البحرين وأعزي إخواني المؤمنين بمصاب الرسول الأكرم(ص) في مقام أمير المؤمنين(ع) والأجواء مليئة بالناس والجماعة في خدمة الزوار مأجورين.

فيما قال زائر آخر: جئنا لنعزي أمير المؤمنين بوفاة إبن عم الرسول الأعظم (ص) بهذه الفاجعة الكبرى لوفاة النبي محمد(ص)، جئنا من بعد الأربعين وكربلاء إلى أرض النجف لنشارك بمصيبة النبي محمد(ص) ونعزي أمير المؤمنين ابن عمه.

وبالإضافة إلى ما تقدمه العتبة العلوية المقدسة، انتشرت مئات المواكب الخدمية الحسينية والتي تقدم كافة الخدمات للزائرين من المأكل و المشرب والمبيت بالتزامن مع تطبيق خطة أمنية محكمة لتأمين الحماية لهذه المناسبة.

وقال رئيس اللجنة المشرفة على الزيارات الدينية في العتبة العلوية حيدر العيساوي: فتح أكثر من 12 منفذ لتوزيع الطعام في محيط الصحن الشريف لإشراف قسم الزائرين، هذه المنافذ توزع يوميا أكثر من 750 ألف وجبة للوجبة الواحدة على عدة محاور من مختلف أنواع الأطعمة، إضافة إلى الوجبات السريعة والعصائر والفواكه التي تقدم على مدار الساعة. الخطة الأمنية أنه هنالك عقدت عدة لقاءات لوضع النقاط الأساسية ووضع اللمسات الأخيرة لاستقبال و تفويج الزائرين.

وتعد هذه الزيارة من أهم الزيارات الدينية التي تشهدها المدينة المقدسة بعد زيارة الأربعين، من حيث أعداد الزائرين الذين جاءوا ليقدموا العزاء والمواساة بهذه الذكرى لابن عم الرسول وخليفته أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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