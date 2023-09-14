نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)

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وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي إن “الجهد الاستخباري مستنفر فنياً وبشرياً، من خلال كاميرات المراقبة والدرونات، بخطة استخبارية محكمة من قبل كافة الاجهزة الامنية في المحافظة لحماية الزوار”.

وأضاف أنه “تم تعزيز قيادة شرطة النجف بـ (6) افواج من قيادة قوات الحدود الساندة، و(2) من الحشد الشعبي و(1) من التدخل السريع، فضلا عن افواج الطوارئ وعجلات الـK9 والدراجات المرورية، و(219) باص تابع للشرطة الاتحادية لنقل الزوار”.

وشهدت محافظة النجف الاشرف، توافد مئات الآلاف من العراقيين والزائرين الوافدين إلى العراق من الدول الإسلامية والعربية والأجنبية صوب محافظة النجف الأشرف لإحياء الذكرى الأليمة.انتهى/25