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الداخلية العراقية تعلن:

نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)

نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الأكرم (ص)
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، اليوم الخميس، نجاح الخطة الامنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الاكرم (ص).

العالم - العراق

وقال الشمري خلال مؤتمر صحفي إن “الجهد الاستخباري مستنفر فنياً وبشرياً، من خلال كاميرات المراقبة والدرونات، بخطة استخبارية محكمة من قبل كافة الاجهزة الامنية في المحافظة لحماية الزوار”.

وأضاف أنه “تم تعزيز قيادة شرطة النجف بـ (6) افواج من قيادة قوات الحدود الساندة، و(2) من الحشد الشعبي و(1) من التدخل السريع، فضلا عن افواج الطوارئ وعجلات الـK9 والدراجات المرورية، و(219) باص تابع للشرطة الاتحادية لنقل الزوار”.

وشهدت محافظة النجف الاشرف، توافد مئات الآلاف من العراقيين والزائرين الوافدين إلى العراق من الدول الإسلامية والعربية والأجنبية صوب محافظة النجف الأشرف لإحياء الذكرى الأليمة.انتهى/25

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