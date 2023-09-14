الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٥:٢٤ GMT
فارسی
البث المباشر

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس توسيع قائمة العقوبات ضد روسيا لتشمل عشرات الأفراد والكيانات القانونية الروسية.

العالم-الامريكيتان

وتدعي الوزارة أن توسيع قائمة العقوبات يستهدف المؤسسات المالية في روسيا ومجمعها الصناعي العسكري والنخب المرتبطة به، واستهدفت العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا، ما يقرب من 70 فردا و100 كيان قانوني.

وتم إدراج شركات من روسيا وبلجيكا والإمارات العربية المتحدة وسلوفينيا وتركيا وجمهورية أفريقيا الوسطى في قائمة العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.

كما وقع 20 مواطنا روسيا ضمن العقوبات الأمريكية، ومن بينهم رجل الأعمال الروسي إسكندر محمودوف وأندريه بوكاريف، ومواطنان اثنان من إستونيا، وشخص واحد مقيم في تركيا، وشخص يحمل جنسية مزدوجة روسية وجورجية.

وفيما يلي أهم الشركات الروسية الخاضعة للعقوبات الجديدة:

"شركة النحاس الروسية" ومؤسسها إيغور ألطوشكين.

شركات السيارات "أفتوفاز" و"موسكفيتش" "سولاريس".

الشركة المتحدة للمعادن.

المصرفان التجاريان الروسيان "أ ك بارس بنك" و"سينكو بنك".

الشركة الروسية الحكومية للطرق السريعة المعروفة باسم "روس أفتودور" والشركة الخاصة "أفتودور".

الشركات العاملة في القطب الشمالي والتي تقوم أيضا بتجارة الألماس، ومن بينها شركات "أركتيك أنيرجيس" و"أركتيك لوغيستيك" و"لؤلؤة القطب الشمالي"

شركة "غاز" للسيارات العملاقة، وشركة "أفتودور"، وشركة "غلوبال ترانس"، وشركة ترانس ماش القابضة".

شركة التعدين الروسية "فوركوتوغول".

بالإضافة إلى العديد من الشركات المماثلة.

ومنذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.

كما ارتدت آثار تلك العقوبات سلبا على الدول التي فرضتها، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.

وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب ولن تكون ناجحة، لافتا إلى أن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، وأن الغرب يتطلع إلى تدمير حياة الملايين من الأشخاص.

روابط ذات صلة

روسيا تستخدم حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن بشأن تمديد العقوبات على مالي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-09-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-09-2023

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

لإعطاء فرصة للتفاوض.. الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس يعلّق إضرابه عن الطعام

الوفدان العُماني واليمني الى الرياض: الأولوية للملفات الإنسانية وفتح المطارات والموانئ

العامري يؤكد لمسرور بارزاني أهمية ديمومة الإستقرار السياسي