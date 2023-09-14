موسكو: نحضر الرد المناسب على طرد دبلوماسي روسي من سلوفاكيا

العالم-اوروبا

أكدت الخارجية الروسية أنها بصدد الرد على طرد أحد موظفي السفارة الروسية في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، في وقت سابق، أنها طردت أحد موظفي السفارة الروسية من البلاد.

وفي معرض تعليقها على هذا، قالت الخارجية الروسية إن "روسيا، كما ذكر الجانب الروسي سابقا، ستقدم الرد المناسب".

يشار إلى أن صحيفة "الغارديان" كتبت قبل أسبوع إن سلوفاكيا "قد تعود بجرة قلم للتحالف مع روسيا إذا عاد روبرت فيكو لرئاسة سلوفاكيا".

وأشار مقال الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة في سلوفاكيا تشير إلى أن المرشح فيكو سيتصدر المشهد من جديد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويشبّه فيكو نفسه بزعيم اليمين المتطرف في المجر المجاورة، فيكتور أوربان. ولا يخفى أبدا أن فوز فيكو يعني تحوّل سلوفاكيا من داعم لأوكرانيا إلى حليف داعم للرئيس بوتين.