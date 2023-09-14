الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٦:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو: نحضر الرد المناسب على طرد دبلوماسي روسي من سلوفاكيا

موسكو: نحضر الرد المناسب على طرد دبلوماسي روسي من سلوفاكيا
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أنها تحضر الرد على خطوة سلوفاكيا المتمثلة في طرد أحد موظفي السفارة الروسية في سلوفاكيا.

العالم-اوروبا

أكدت الخارجية الروسية أنها بصدد الرد على طرد أحد موظفي السفارة الروسية في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الخارجية السلوفاكية، في وقت سابق، أنها طردت أحد موظفي السفارة الروسية من البلاد.

وفي معرض تعليقها على هذا، قالت الخارجية الروسية إن "روسيا، كما ذكر الجانب الروسي سابقا، ستقدم الرد المناسب".

يشار إلى أن صحيفة "الغارديان" كتبت قبل أسبوع إن سلوفاكيا "قد تعود بجرة قلم للتحالف مع روسيا إذا عاد روبرت فيكو لرئاسة سلوفاكيا".

وأشار مقال الصحيفة إلى أن استطلاعات الرأي الأخيرة في سلوفاكيا تشير إلى أن المرشح فيكو سيتصدر المشهد من جديد في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ويشبّه فيكو نفسه بزعيم اليمين المتطرف في المجر المجاورة، فيكتور أوربان. ولا يخفى أبدا أن فوز فيكو يعني تحوّل سلوفاكيا من داعم لأوكرانيا إلى حليف داعم للرئيس بوتين.

روابط ذات صلة

موسكو تطرد السكرتيرين الأول والثاني في السفارة الأمريكية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحركة الأسيرة: لن نترك الأسرى المضربين عن الطعام وحدهم

موسكو: نحضر الرد المناسب على طرد دبلوماسي روسي من سلوفاكيا

حماس ترفض مزاعم غوتيريش حول مقاومة الشعب الفلسطيني

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 14-09-2023

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 14-09-2023

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 14-09-2023