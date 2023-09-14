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رد فعل واشنطن على طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا

رد فعل واشنطن على طرد دبلوماسيين أمريكيين من روسيا
الخميس ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٨:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو، أن سلطات واشنطن تعتبر القرار الروسي بإعلان اثنين من دبلوماسييها شخصين غير مرغوب بهما، غير معقول ولا أساس له و"سترد عليه بالشكل المناسب".

العالم-الامريكيتان

وقالت السفارة في بيان: "نؤكد أن وزارة الخارجية الروسية أبلغت السفيرة لين تريسي في 14 سبتمبر، بقرار إعلان دبلوماسيين أمريكيين كشخصين غير مرغوب بهما. ونحن نرفض بشكل قاطع أساس هذا الطرد غير المبرر للموظفين الدبلوماسيين"، وأضافت البعثة الدبلوماسية أن "السلطات الأمريكية سترد على ذلك بالشكل المناسب".

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، استدعاء السفيرة الأمريكية لدى موسكو لين تريسي، وإخطارها بإعلان روسيا اثنين من موظفي السفارة الأمريكية شخصيتين غير مرغوب فيهما.

وأشارت الوزارة إلى أنه "يجب على الدبلوماسيين مغادرة الأراضي الروسية خلال 7 أيام كشخصين غير مرغوب فيهما"، مضيفة أن هذين الدبلوماسيين كانا على اتصال مع المخبر الأمريكي والموظف السابق بالقنصلية الأمريكية روبرت شونوف.

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