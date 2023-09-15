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مؤتمر صنعاء يؤكد على تحقيق السلام واستقلال البلاد

مؤتمر صنعاء يؤكد على تحقيق السلام واستقلال البلاد
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

جدد المؤتمر الشعبي العام موقفه الداعي إلى تحقيق السلام العادل والشامل للشعب اليمني والذي يضمن وحدة وسيادة واستقلال اليمن.

العالم-اليمن

وفي هذا الصدد، ثمن المؤتمر الشعبي العام الجهود التي تقوم بها سلطنة عمان في هذا الجانب، مباركاً التحركات الأخيرة المتمثلة بزيارة الوفدين العماني والوفد اليمني إلى صنعاء ثم التوجه إلى العاصمة السعودية الرياض بغية استكمال التفاوض حول ما تم التوصل بشأنه وبالأخص ما يتعلق بالملف الإنساني، متمنياً لهذه الجولة النجاح والخروج بتفاهمات واتفاقات تُنفذ على أرض الواقع.

وافاد موقع يمني برس, ان المؤتمر الشعبي العام شدد على أهمية وضرورة أن تكون هناك نتائج إيجابية لإنهاء متطلبات الملف الإنساني وعلى رأسها إلغاء الحظر الجوي والبحري على المطارات والموانئ اليمنية واستكمال تبادل الأسرى الكل مقابل الكل وفتح الطرقات بين المحافظات.

واختتم المؤتمر بالتأكيد على أن إنهاء الملف الإنساني سيمهد الأرضية الملائمة للذهاب نحو تحقيق السلام الذي يتطلب إيقاف العدوان وإنهاء الحصار وخروج القوات الأجنبية ورفع اليمن من الفصل السابع ورفع العقوبات المفروضة على مواطنين يمنيين وترك الحرية لليمنيين للحوار وحل خلافاتهم بعيداً عن أية تدخلات خارجية.

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مؤتمر صنعاء يؤكد على تحقيق السلام واستقلال البلاد

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