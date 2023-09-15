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النجف الأشرف تستقبل نحو 5 ملايين زائر بذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)

النجف الأشرف تستقبل نحو 5 ملايين زائر بذكرى وفاة الرسول الأعظم (ص)
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٣:٤٢ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ النجف الأشرف، ماجد الوائلي، اليوم الخميس، احصائية بعدد الزائرين خلال احياء ذكرى وفاة الرسول الأعظم (صلى الله عليه وآله)، حيث بلغ أعداد الزائرين تقريبا (٥ ملايين) زائر.

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال الوائلي في بيان، أن "محافظة النجف الأشرف شهدت على مدار الأيام الماضية مراسم زيارة مرقد سيد الأوصياء علي بن أبي طالب (عليه السلام) بمناسبة ذكرى إستشهاد الرسول الأعظم النبي الأكرم محمد (صل الله عليه وآله)، وقصد المؤمنون من مختلف المحافظات زيارة المرقد الشريف سيراً على الأقدام وذلك عبر عدة محاور رئيسة وفرعية توزعت على جميع الرقعة الجغرافية للمحافظة إضافة إلى ذلك وفد إلى المدينة أعداد كبيرة من الزائرين عبر وسائل النقل المختلفة ومن جميع المحاور وكذلك عبر مطار النجف الأشرف الدولي".

وأضاف أن" الادارة المحلية وضعت خطة أمنية وخدمية شاركت بها مختلف الإجهزة الإمنية والإستخبارية بالمحافظة وقطعات إسناد من قوات حرس الحدود والحشد الشعبي وفرقة الإمام علي القتالية والتدخل السريع إضافة إلى الدوائر الخدمية والصحية في المحافظة وكذلك جهد ساند من عدد من المحافظات والوزارات والجهات الحكومية.

واوضح أنه "بلغ أعداد الزائرين الذين وفدوا إلى المحافظة سيراً على الإقدام أو من خلال المركبات خلال هذه الأيام ولغاية هذا اليوم تقريباً (٥ ملايين) زائر.

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