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بعد أسبوع من اشتباك مسلح بين حرس الحدود

إعادة فتح معبر بين باكستان وأفغانستان اثر اجتماع رفيع لمسؤولي البلدين

إعادة فتح معبر بين باكستان وأفغانستان اثر اجتماع رفيع لمسؤولي البلدين
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١١:٥٩ بتوقيت غرينتش

توصل كبار المسؤولين في باكستان وأفغانستان إلى تفاهم خلال محادثاتهم المطولة خلال الأسبوع الأخير من إغلاق حدود تورخام، وظهرت علامات إيجابية في وقت متأخر من مساء الخميس حول إمكانية إعادة فتح الحدود اليوم الجمعة.

العالم _ أسيا و الباسفيك

على الرغم من عدم وجود أي بيان رسمي مسجل حول إعادة فتح الحدود لحد اللحظة، إلا أن وسائل التواصل الاجتماعي كانت مليئة بالتقارير حول احتمال إعادة فتحها اليوم الجمعة.

كما استجاب مسؤولو الجمارك والهجرة الموجودون على حدود تورخام بالإيجاب بشأن احتمال إعادة فتح الحدود مع طلبات بعدم الكشف عن هويتهم بسبب الطبيعة الحساسة للأمر.

ومع ذلك، قالوا إنه تم توجيههم بالحضور إلى أماكن عملهم في تورخام في وقت مبكر من صباح الجمعة مع احتمال استعادة حركة المشاة أولاً وستتبعها حركة البضائع العالقة على جانبي الحدود.

وذكرت مصادر رسمية مطلعة على المداولات التي استمرت أسبوعًا بين إسلام آباد وكابول أن وزارة خارجية الحكومة الأفغانية المؤقتة أعطت تأكيدات للسلطات الباكستانية بأن "الأراضي الأفغانية لن تستخدم للقيام بأعمال عدائية ضد باكستان"، وبالتالي كان هناك واحتمال إعادة فتح معبر تورخام الذي تم إغلاقه في 6 سبتمبر.

وقالت المصادر: "لقد ظهر قرار إعادة فتح الحدود خلال اجتماع رفيع المستوى جمع بين السفير الباكستاني في أفغانستان وكبار المسؤولين الأفغان".

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بعد أسبوع من اشتباك مسلح بين حرس الحدود إعادة فتح معبر بين باكستان وأفغانستان اثر اجتماع رفيع لمسؤولي البلدين

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