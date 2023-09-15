صحيفة: انقلاب جديد قد يحدث في النيجر

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وكتبت الصحيفة نقلا عن دبلوماسيين غربيين ونيجريين أنه ليس لدى الجنرالات الذين استولوا على السلطة في البلاد موقف مشترك حول استراتيجية الإدارة.

وأضافت: "على الأرجح سيحدث انقلاب جديد في النيجر العام المقبل".

وفي الوقت ذاته أكدت الصحيفة أن العديد من سكان عاصمة النيجر مدينة نيامي سيدافعون عن المتمردين وخاصة في حال تدخل دول أخرى.

وأعلن جيش النيجر في نهاية يوليو الماضي عزل رئيس البلاد محمد بازوم.

وأدان زعماء معظم الدول الغربية ومنظمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الانقلاب.

وفي أغسطس الماضي وافقت الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا على خطة للتدخل العسكري في النيجر.