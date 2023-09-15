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مكافحة المخدرات في الكويت تضبط 16 متهما

مكافحة المخدرات في الكويت تضبط 16 متهما
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت الداخلية الكويتية اليوم الجمعة، ضبط 16 متهما في 13 قضية وبحوزتهم 6.2 كيلوغرام من المواد المخدرة المتنوعة و550 حبة من المؤثرات العقلية وسلاحان وذخيرة ومبالغ مالية حصيلة البيع.

العالم _الكويت

وفي بيان لها نشرته على حسابها في منصة "إكس"، قالت وزارة الداخلية الكويتية: "استمراراً لجهود رجال قطاع الأمن الجنائي لتطبيق القانون وتكثيف التواجد الأمني وضبط الخارجين عن القانون ومروجي وتجار السموم، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط 16 شخصا من جنسيات مختلفة في 13 قضية وبحوزتهم نحو 6.2 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة و550 حبة من المؤثرات العقلية والعثور على سلاحين وذخيرة بحوزة متهمين ومبالغ مالية حصيلة البيع".

وأثار منشور وزارة الداخلية الكويتية تفاعلا كبيرا في منصة "إكس"، حيث أثنى النشطاء على عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مشيدين بمحاربتها للمخدرات.

وقال أحدهم معلقا: "كفو عليكم وقواكم الله يا أبطال الداخلية العين الساهرة على آمن الوطن وراحة المواطنين"، وأضاف آخر: "جهود يشكرون عليها، والخطوة الثانيه البحث عن المتعاطين عن طريق استجواب المتهمين..بارك الله فيكم وبجهودكم".

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شاهد بالصور... مكافحة المخدرات في الكويت تضبط 16 متهما

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