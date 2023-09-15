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بايدن سيستضيف زيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

بايدن سيستضيف زيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع المقبل
الجمعة ١٥ سبتمبر ٢٠٢٣ - ١٠:٠٦ بتوقيت غرينتش

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، يوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيستضيف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

العالم - الأميرکيتان

وقال ساليفان، في مؤتمر صحفي: "سيعود الرئيس بايدن بعد ذلك إلى واشنطن (من نيويورك) لاستقبال الرئيس الأوكراني زيلينسكي، هنا في البيت الأبيض يوم الخميس"، موضحا، أن هذا سيكون اجتماعهما الثالث في البيت الأبيض.

يذكر أن آخر مرة أجرى فيها زيلينسكي وبايدن محادثات كانت في 12 يوليو على هامش قمة "الناتو" في فيلنيوس.

وذكرت شبكة "إن بي سي" في وقت سابق أن زيلينسكي يعتزم خلال زيارته الأسبوع المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مقابلة بايدن.

وسيعقد اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، في الفترة من 19 إلى 26 سبتمبر، ويرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف.

هذا وأكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن موسكو اقترحت عقد اجتماع شهري لمجلس الأمن الدولي حول مسألة إمدادات الأسلحة إلى كييف، ومناقشة تأثيرها على آفاق حل الأزمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن نية واشنطن إمداد أوكرانيا بالصواريخ الأمريكية البعيدة المدى والمزودة بالقنابل العنقودية ستؤدي إلى تصعيد الأزمة أكثر.

ووسط فشل الهجوم الأوكراني المضاد تدرس الولايات المتحدة الأمريكية إرسال مزيد من القذائف العنقودية المحرمة دوليا إلى أوكرانيا. كما ذكر مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن، قريبة من الموافقة على توريدات القذائف العنقودية البعيدة المدى لأوكرانيا.

وأكد الأمين العام للأنتربول، يورغن شتوك، في وقت سابق، أن الإنتربول يشعر بالقلق إزاء الأسلحة التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا والتي قد ينتهي بها الأمر إلى مناطق مواجهات عسكرية أخرى حول العالم.

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بايدن سيستضيف زيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

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