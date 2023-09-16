كندا تفرض عقوبات على 6 مسؤولين إيرانيين

العالم - الأميرکيتان

أضافت كندا عددا من المسؤولين الإيرانيين إلى قائمة عقوباتها يوم الجمعة بذريعة انتهاك حقوق الإنسان.

وفي العقوبات الكندية الجديدة، يُمنع ستة مسؤولين إيرانيين من دخول هذا البلد الواقع في أميركا الشمالية وامتلاك اموال فيها.

وورد في هذه العقوبات اسم حجة الاسلام "عبد الحسين خسرو بناه"، امین المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

وهذه هي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات الكندية خلال الـ 11 شهرًا الماضية، حيث فرضت كندا عقوبات على 31 كيانًا إيرانيًا و129 فردًا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة بذرائع واهية تتعلق بحقوق الإنسان ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية وإثارة التوتر والاضطرابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إضافة وكالة أنباء فارس ووكالة تسنيم للأنباء وقناة "برس تي في" إلى قائمة العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، انه تم فرض العقوبات على 25 شخصاً بينهم "بيام تيرانداز" المدير التنفيذي لوكالة أنباء فارس، و4 مؤسسات إعلامية (وسائل الإعلام المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى شركة يافتار بجوهان بيشتاز رايانش) بحجة "قمع حرية التعبير والحد من حرية الوصول إلى المعلومات".