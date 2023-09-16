السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣
٠٢:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

كندا تفرض عقوبات على 6 مسؤولين إيرانيين

كندا تفرض عقوبات على 6 مسؤولين إيرانيين
السبت ١٦ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

أضافت وزارة الخارجية الكندية، الجمعة، 6 مسؤولين إيرانيين إلى قائمة عقوباتها بذريعة ما وصفتها بانتهاكات حقوق الإنسان.

العالم - الأميرکيتان

أضافت كندا عددا من المسؤولين الإيرانيين إلى قائمة عقوباتها يوم الجمعة بذريعة انتهاك حقوق الإنسان.

وفي العقوبات الكندية الجديدة، يُمنع ستة مسؤولين إيرانيين من دخول هذا البلد الواقع في أميركا الشمالية وامتلاك اموال فيها.

وورد في هذه العقوبات اسم حجة الاسلام "عبد الحسين خسرو بناه"، امین المجلس الأعلى للثورة الثقافية.

وهذه هي الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات الكندية خلال الـ 11 شهرًا الماضية، حيث فرضت كندا عقوبات على 31 كيانًا إيرانيًا و129 فردًا.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة بذرائع واهية تتعلق بحقوق الإنسان ومحاولة التدخل في الشؤون الداخلية وإثارة التوتر والاضطرابات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إضافة وكالة أنباء فارس ووكالة تسنيم للأنباء وقناة "برس تي في" إلى قائمة العقوبات المفروضة على الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، انه تم فرض العقوبات على 25 شخصاً بينهم "بيام تيرانداز" المدير التنفيذي لوكالة أنباء فارس، و4 مؤسسات إعلامية (وسائل الإعلام المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى شركة يافتار بجوهان بيشتاز رايانش) بحجة "قمع حرية التعبير والحد من حرية الوصول إلى المعلومات".

روابط ذات صلة

الخارجية الإيرانية: المجتمع الكندي لايزال يعاني من ظاهرة العبودية

كندا تنوي تعزيز قواتها العسكرية في لاتفيا بأكثر من الضعف

بيان إيران بشأن رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية حول تحطم الطائرة الأوكرانية

لماذا رفعت إيران دعوى قضائية ضد كندا أمام محكمة العدل الدولية؟

كندا تعلن عن نقل صواريخ وقذائف مدفعية إلى أوكرانيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

كندا تفرض عقوبات على 6 مسؤولين إيرانيين

استشهاد ضابطين من قوى الامن الداخلي الايراني في عملية لمكافحة المخدرات

بايدن سيستضيف زيلينسكي في البيت الأبيض الأسبوع المقبل

محكمة دنماركية تحكم بادانة الشخص الذي هاجم سفيرة إيران في كوبنهاغن

كنعاني: استمرار سلوك الغربيين غير البناء ليس في مصلحتهم إطلاقا

بالصور... القوات العراقية تمسك نقاطا حدودية مع إيران بمنطقة كردستان