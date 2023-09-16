أردوغان يتهم الاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن تركيا

العالم- تركيا

وقال إردوغان قبل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى النأي بنفسه عن تركيا، وإن أنقرة ستجري تقييماً خاصاً للوضع، ويمكنها أن تذهب باتجاهٍ آخر.

هذا وكان المفوض الأوروبي 'أوليفر فارهيلي' قد صرح خلال زيارته لأنقرة الأسبوع الماضي أن مفاوضات الانضمام متوقفة حالياً لأسباب عدة، بعضها مرتبط بالديموقراطية وسيادة القانون في تركيا، داعياً أنقرة الى إحراز تقدمٍ في مسألة الديموقراطية لاستئناف المفاوضات.

وقدمت تركيا التي ما زالت رسميًا مرشحًا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، طلبها في عام 1987 إلى المجموعة الاقتصادية الأوروبية وفي عام 1999 إلى الاتحاد الأوروبي، لكن مفاوضات الانضمام التي بدأت في عام 2005 متوقفة منذ عدة سنوات.