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نقطة تواصل..

إستقبال أول وفد صهيوني بالسعودية..وعقود إماراتية بأجور عالية للأطباء الصهاينة

الأحد ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ - ٠٤:٢٣ بتوقيت غرينتش

يتناول برنامج"نقطة تواصل"مناقشة أهم القضايا والموضوعات التي يتفاعل معها نشطاء دول الخليج الفارسي بمنصات التواصل الاجتماعي وما يتعلق بوصول وفد صهيوني بشكل علني ولأول مرة الى السعودية برئاسة المدير العام لوزراة الخارجية الصهيونية للمشاركة في مؤتمر لليونسكو حول مواقع التراث العالمي.

العالم نقطة تواصل

ولم تجف بعد النقاط السوداء التي تركها تاريخ الرابع من ايلول تاريخ افتتاح وكر التجسس الصهيوني في الجزيرة الصغيرة البحرينية من عقول الشعوب التي تحاول الانظمة المطبّعة ان تفرض عليها عار الخيانة والانبطاح كأمر وواقع لا محالة، حتى أتى الخبر من السعودية، "نعم لقد وصلنا الى ارض الحرمين سالمين آمنين نحن سعداء وحظينا بحفاوة كبيرة لم نتوقعها".

وليس هذا المستهجن اذا سبق هذا الوفد وفودا استخباريه ودبلوماسيه صهيونيه منذ سنوات خلت والجديد على انه في الهواء مباشره امام عدسات الكاميرا امام الشعب السعودي الذي لا يقتضي الذي لا يرضى بتطبيع مع عدو مجرم قاتل للنفس المحترمة

وتعبيرا عن رفض الشعب السعود تصدر وسم سعودي مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق الشعب السعودي لا يطبع وقد علق عبر بقله منصة" X "المواطن السعودي عماد المبيض في تغريدة له قال فيها:" يتصدر الان هاشتاق الشعب السعودي لن يطبع وهذا يدل على وعي المجتمع ويقاظته وخيبتي من يريد خلاف ذلك بوركتم وبوركت ايمانكم وشكر الله لكم وقوفكم مع الحق وعدم خيانتكم لخضيه الامه الكبرى

في حين تم تداول بوست جاء تحت عنوان:" استقبال اول وفد صهيوني رسمي في السعودية واحدى المشاركات: لقد حظينا بحفاوة كبيرة".

كما ناقش البرنامج العروض الكبيرة وبالجملة على الاطباء الصهاينة السلطات الاماراتية تعرض عقودا بأجور عالية على العديد من الأطباء الاسرائيليين الراغبين في الرحيل عن الكيان الصهيوني ذلك بسبب التعديلات القضائية الاخيرة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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